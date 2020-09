Zwei Ausstellungen von WOLL-Co-Autorin Sonja Heller starten

Samstag und Sonntag beginnen zwei Ausstellungen, in denen auch Sonja Heller (Co-Autorin von Sauerländer. Besser geht’s nicht.) mit Arbeiten vertreten ist. Es sind Gemeinschaftsausstellungen, die ein breites Spektrum abbilden und somit für Abwechslung sorgen.

20 JAHRE GALERIE ART ROOM

05. bis 29. September 2020

Jubiläumsausstellung mit Kunstpreisvergabe und Beiträgen von 80 Gastkünstlern

Vernissage am 05.09. von 15 – 19 Uhrdienstags von 18 – 20 Uhrdonnerstags von 16 – 18 Uhrsamstags von 11 – 13 Uhrsowie nach Vereinbarung unter 0172 2969 868

Am Poth 440625 Düsseldorf (Gerresheim)

Galerie Art Room

DRAUSSEN

06. September bis 28. Oktober 2020

Eine Ausstellung des BBK Ruhrgebiet in der BIG Gallery

Vernissage am 06.09. um 11.30 Uhrfreitags und samstags von 10 – 19 Uhr sonntags 14 – 17 Uhr

Rheinische Straße 1 in Dortmund (direkt am U)