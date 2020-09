Berfin Imak gibt niemals auf

Erfolgreiche 15-jährige Kickboxerin aus Schmallenberg

von Melina von Hofman

WOLL-Redakteurin Melina von Hofman hat sich mit der Ausnahmesportlerin Berfin Imak zu einem Interview im Kickbox-Center Lembcke in Bad Fredeburg getroffen. Berfin ist 15 Jahre jung, hat eine jüngere Schwester und besucht das Schmallenberger Gymnasium. Ihre Erfolge im Kickboxen können sich sehen lassen: Deutsche Meisterin, Europameisterin und Weltmeisterin im Kickboxen, Wettkampfform Leichtkontakt.

Was einem in den Räumlichkeiten des KBC Lembcke zuerst auffällt, sind die zahlreichen Pokale. Hier sind Profis am Werk, so viel ist klar. Das Interview findet mitten im Geschehen statt, direkt auf der Matte. Ein Dummy, der bestimmt schon etliche Hiebe einstecken musste, ist zu sehen. An der Wand und in den Regalen sind allerlei Kampfutensilien und Ausrüstungen zu finden.

Von der Selbstverteidigung zum Kickboxen

Die Eltern von Berfin, Mutter Ebru und Vater Claudius, erzählen, dass die Schülerin immer vielseitig interessiert war, was den Sport angeht. Handball und Fußball hat sie ebenfalls erfolgreich gespielt. Durch den Papa kam dann der Anreiz, einen Selbstverteidigungskurs zu belegen, um sich als Mädchen besser verteidigen zu können. Vor drei Jahren fand dann die erste Schnupperstunde statt und Berfin hatte zu ihrer Leidenschaft gefunden. Sven Lembcke, der Sportschulinhaber, kann sich noch sehr gut an Berfins schnelle Aufnahmefähigkeit, ihr Durchhaltevermögen und ihre Konzentration erinnern. Diese Eigenschaften zeichnen eine gute Kickboxerin aus. Mittlerweile ist er nicht nur der Trainer der 15-Jährigen, sondern auch ihr Manager. Berfin hat sich inzwischen umgezogen und zeigt gemeinsam mit dem Trainer eine Kostprobe ihres Könnens. Ihre Schnelligkeit und Power sind richtig beeindruckend. Berfin ist ein Kraftpaket!

Adrenalin pur

Hat man da überhaupt Angst vor den Kämpfen? „Nein, die Nervosität vor einem Kampf ist zwar extrem, aber für Angst ist kein Platz und keine Zeit“, antwortet Berfin Imak. Fünf bis sechs Mal die Woche trainiert die junge Schmallenbergerin, um sich auf Wettkämpfen mit anderen Kickboxerinnen zu messen. Berfins Motto lautet „Never give up“, zu Deutsch: „Gib niemals auf.“ Ein Kickbox-Kampf geht über drei Mal zwei Minuten. Claudius steht in der Regel am Ring, um seine Tochter anzufeuern, doch Ebru kann sich Berfins Kämpfe nicht anschauen. Wie weit würden Trainer und Papa Berfin im Kampf gehen lassen? „Sie sollte alles geben, sich und die Gegnerin dabei allerdings nicht in Gefahr bringen“, lautet die übereinstimmende Antwort der beiden.

Es ist spürbar, dass sich der Kampfsport in Form von Gelassenheit auf die Sportler auswirkt, von Aggression keine Spur. Die Eltern sind außerordentlich stolz auf ihre Tochter. Die Einzigen, die nicht hundertprozentig hinter Berfins Leidenschaft stehen, sind ihre türkischen Omas, die sich sorgen, dass Berfin sich schwer verletzen könnte.

Foto: Sabrinity

Schmallenberg: Heimat gefunden

Die Reisen zu den Wettkämpfen, die Ausrüstung und die Verpflegung finanzieren sich hauptsächlich durch die Kickboxschule und die Eltern. Auch die Stadt Schmallenberg sowie diverse Firmen vor Ort sind großzügige Sponsoren. Vor fünf Jahren zog Familie Imak von Wuppertal nach Schmallenberg und hat im Sauerland eine neue Heimat gefunden. „Ich fühle mich hier superwohl und wurde sehr gut aufgenommen. Ich kann mir keinen schöneren Wohnort vorstellen“, schwärmt die 15-jährige Berfin. Einzig die Entfernung zur Großstadt ist ihr schon mal ein bisschen groß.

Von Berfin wird man bestimmt noch eine ganze Menge hören. „Wenn es jemand schafft, dann Berfin“, meint ihr Trainer Sven Lembcke. Sie möchte gerne ein duales Studium zur Polizeikommissarin in Köln machen und mit 18 Jahren ihren ersten Vollprofikampf absolvieren. Noch ist sie wie andere Mädchen in ihrem Alter, sie trifft sich gerne mit Freundinnen, geht auf Partys, kann zu Schokolade nicht Nein sagen, Mathe zählt nicht gerade zu ihren Lieblingsfächern und sie hört gerne Rap.

Das WOLL-Magazin bedankt sich für das Interview und wünscht Berfin alles Gute für ihre Zukunft!