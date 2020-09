Im Einsatz für den Tourismus: Livestreams durch Webcams im Sauerland

Image by Erich Westendarp from Pixabay

Die Welt ist heutzutage durch das Internet kleiner denn je. Instant Messaging ermöglicht es, selbst mit Menschen auf der anderen Seite der Welt direkt zu simsen, mit Videotelefonie sitzt man sich virtuell an einem Tisch gegenüber, selbst wenn Ozeane zwischen einem liegen, und über soziale Medien wie Instagram und YouTube erfährt selbst der Bewohner in Timbuktu, wenn in Kanada ein Gesangstalent Songs schreibt. Doch nun herrscht ein Trend, der die Welt noch näher zusammenrücken lässt: der Livestream. Mit Videoübertragungen in Echtzeit eröffnen sich zahlreiche neue Möglichkeiten für verschiedenste Branchen. Auch im Tourismus findet der Einsatz von Livestreams zum Beispiel über die Installation von Webcams Anwendung. Reisende können sich so schon vor Ankunft ein Bild von der Destination machen und die Wetterlage einsehen. Auch im Sauerland sind derartige Webcams für Touristen und Bewohner installiert.

Wie Livestreams an Bedeutung gewinnen

Über eine Videoübertragung in Echtzeit begegnen sich Menschen aus allen Ecken der Welt virtuell am selben Ort. Dies stellt für Unternehmen aus verschiedenen Branchen heute eine hervorragende Möglichkeit dar, um mit Kunden in direkten Kontakt zu treten und ihre Serviceangebote grundlegend zu verbessern. Einer der ersten Bereiche, wo der Livestream zu diesem Zweck eingeführt wurde, ist die Welt der Online Casinos. So wird im Genesis Casino z. B. das sogenannte Live-Casino angeboten, wo die beliebtesten Casinoklassiker wie Roulette und Blackjack via Livestream gespielt werden. Über eine Videoübertragung in Echtzeit erscheint ein realer Dealer auf dem Bildschirm der Spieler, sodass ein virtuelles Spielerlebnis entsteht. Inzwischen gibt es weitreichende Angebote im Netz, die sich den Livestream auf ähnliche Art zunutze machen. So bieten viele Fitnessstudios inzwischen ihre Fitnesskurse online an. Während zum einen oftmals aufgezeichnete Videos angeboten werden, bieten diverse Studios auch Live-Kurse über einen Livestream an. Ein echter Trainer erscheint auf diese Weise virtuell beim Teilnehmer und bringt das Fitnessstudio in die eigenen vier Wände. Erst kürzlich wurde sogar das Shopping über einen Livestream in Deutschland eingeführt, nachdem ein Modehändler mit Unterstützung einer Influencerin diese neue Art des Shoppings anbot.

Urlaubsregionen wie das Sauerland setzen auf live

Auch die Tourismusbranche profitiert ungemein vom neuen Trend der Livestreams. Tatsächlich stellt diese neue Technologie mit Videoübertragungen in Echtzeit immenses Potenzial für Urlaubsdestinationen dar. Es wird ihnen mithilfe der Streams möglich, potenziellen Touristen bereits vor ihrer Reise einen Einblick in die Region zu ermöglichen. Sagte man zuvor „Bilder sprechen mehr als tausend Worte“, kann man heute davon ausgehen, dass ein Livestream gleich noch mehr Worte spricht. Anstatt sich auf meist bearbeitete und beschönigte Fotos zu verlassen, bieten Livestreams deutlich realitätsnähere Eindrücke. Im Zuge dieses Trends werden in immer mehr Urlaubsregionen und so auch im Sauerland zahlreiche Webcams installiert, die virtuelle Einblicke in die Destination erlauben. Steht eine unmittelbare Reise an, erkennt man durch die Live-Videos die aktuelle Wetterlage. Wer etwa im Skigebiet Postwiese Neuastenberg die Piste herunterfahren möchte, sieht mithilfe der Webcams in den Bergen die derzeitigen Schneebedingungen. Doch selbst wenn die Reise noch nicht geplant ist, ermöglichen es Livestreams Interessierten, sich einen ersten Eindruck von der Atmosphäre und Landschaft des Reiseziels zu machen. So kann eine Entscheidung, ob die Reise gebucht wird, erleichtert werden. Das Sauerland setzt auf diese Art der technologischen Unterstützung, damit Touristen bereits im Vorfeld sehen können, was sie in der Region erwartet. Ob im Winter zum Skifahren oder im Sommer zum Wandern, mithilfe der Webcams wird es möglich, die Region bereits virtuell live zu erleben.

Die Technologien von heute verändern den Alltag der Menschen auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Auch der Tourismus verändert sich durch Technologien wie den Livestream, der es im Sauerland über Webcams ermöglicht, die Region bereits vor Reiseantritt zu präsentieren.