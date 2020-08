Die Ketten-Hängebrücke im Park von Schloss Laer

Ein beachtenswertes Bauwerk

Text: Christel Zidi

Foto: S. Droste

Die Brücke über den Niagara, die Brooklyn-Bridge in New York, der Eisensteg über die Ruhr bei Laer… Wenn ich alle drei Brücken in einem Atemzug nenne, liegt es daran, dass die Pläne zu allen dreien vom selben Konstrukteur stammen: Johann August Röbling. Der Thüringer wohnte übrigens in Eslohe, bevor er 1831 nach Amerika auswanderte und die erstgenannten Brücken realisierte.

Der Architekt A. Bruns übernahm Röblings Pläne und baute 1839 im Auftrag des Grafen von Westphalen eine Fußgängerbrücke über das historische Flussbett der Ruhr.

Die idyllisch im Schlosspark von Schloss Laer gelegene Brücke ist eine der ältesten erhaltenen Ketten-Hängebrücken in Europa und die einzige, die noch in ihrer Originalsubstanz erhalten ist.

Allerdings wurde die unter Denkmalschutz stehende Brücke durch das Wüten des Orkans Kyrill beschädigt und kann bisher noch nicht freigegeben werden.