Buchtipp: Das muss einfach weitergehen!

„Hin und nicht weg“ – Lisa Keils zweiter Roman

Der Erscheinungstermin von Lisa Keils zweitem Roman „Hin und nicht weg“ war der 25. März und fiel somit genau in die Woche, in der die Buchhandlungen aufgrund der Corona-Pandemie schließen mussten. Doch das war nicht etwa ein schlechtes Omen, denn „Hin und nicht weg“ hat trotz oder gerade wegen der außergewöhnlichen Situation seinen Weg in die Herzen der Leser gefunden. In einem Interview per Skype – ein Ausritt hätte uns deutlich besser gefallen – habe ich mit Lisa Keil über ihren neuen Roman gesprochen.

Eine Herausforderung gemeistert

Zum Erscheinungstermin eines Buches finden immer viele Events statt wie Lesungen, Signierstunden und Vorstellungen in Buchhandlungen. Dieses Jahreshighlight ist für Lisa und „Hin und nicht weg“ ausgefallen. „Da ist ein Plan nach dem anderen geplatzt“, berichtet die Autorin. Veranstaltungen wurden allesamt abgesagt, gerade auch große Events wie die Leipziger Buchmesse. Doch dem lange hinterherzutrauern, passt nicht zu Lisas Lebenseinstellung: „Ich habe mir gesagt, gut, dann ist es jetzt eben so.“ Mit einem tollen Unterstützerteam an ihrer Seite war sie dann viel auf Social Media unterwegs, um ihren neuen Roman trotzdem zu repräsentieren.

Von „Bleib doch, wo ich bin“ zu „Hin und nicht weg“

Lisa hat das Schreiben für sich entdeckt. Band eins entstand als Geschenk für ihre Freundinnen. Band zwei, weil sie das Schreiben nicht mehr missen möchte. „Es füllt mich aus und tut mir einfach gut“, schwärmt sie. Deshalb musste es einfach weitergehen! „Der Moment, als ich ‚ENDE‘ unter den ersten Roman gesetzt habe, war der Zeitpunkt, an dem ich wusste, dass ein weiterer Roman folgen wird.“ Gut angekommen bei den Lesern und Leserinnen sind vor allem die Einblicke in den Tierarztalltag. Das muss einfach weitergehen! „Hin und nicht weg“ – Lisa Keils zweiter Roman

Wenn Berlin auf das Landleben trifft

Tierarzt Rob, der in „Bleib doch, wo ich bin“ große Begeisterung bei der Lesergemeinschaft ausgelöst hat, wird zum Protagonisten des zweiten Bandes. Anabel kommt aus Berlin ins beschauliche Neuberg und findet eine Anstellung in Robs Tierarztpraxis. Die beiden kommen gut miteinander aus – trotz oder gerade wegen ihrer unterschiedlichen Eigenschaften – und kommen sich schließlich näher. Doch dann bringen ein Kälbchen namens Mitternacht und ein Geständnis von Kaya alles durcheinander. „Hin und nicht weg“ ist ein Liebesroman mit Herz, einer tollen Stadt-Land-Thematik und faszinierenden Einblicken in den Alltag eines Tierarztes.

Fortsetzung folgt

Die beste Nachricht für alle begeisterten Leser und Leserinnen: Es wird einen dritten Teil geben! Im Spätsommer 2021 erscheint „Auf und mehr davon“ im Fischer Taschenbuch Verlag. Um wen es diesmal geht? Um Milli und ihre Mutter Cordula. Bereits im ersten Band um Protagonistin Kaya sind sie zum ersten Mal aufgetaucht und haben uns neugierig gemacht. Nun hat Milli ihr Tiermedizinstudium begonnen, weit weg von zuhause, und muss erschrocken feststellen, dass sich ihre Mutter ausgerechnet an ihrer Uni eingeschrieben hat.

Lisa Keil darf man also gerne im Auge behalten, wenn man auf der Suche nach guter literarischer Unterhaltung ist. Die sympathische Tierärztin hat ihre zweite Berufung entdeckt und die Leserinnen und Leser dürfen sich weiterhin über Ponys namens Achterbahn und Kälber namens Mitternacht erfreuen. (cw)

Lisa Keil: Hin und nicht weg

432 S. · Taschenbuch · Fischer Taschenbuch

ISBN 978-3596703982 · LVP: 10,99 Euro