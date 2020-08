Corona-Krise, Pflegeschule, Fachkräftesicherung – SUZ blickt bei der Mitgliederversammlung in die Vergangenheit und nach vorn

Die Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) blickte in der alljährlichen Mitgliederversammlung vor rund 50 anwesenden Mitgliedern im Romantik- und Wellnesshotel Deimann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der erste Vorsitzende Heinz-Josef Harnacke informierte die Anwesenden über die personellen Veränderungen bei SUZ. Seit 15.06.2020 unterstützt Maria Hoffmann das Team als Projektassistentin. Frau Annabel Hansen wird Ende August in Mutterschutz und danach in Elternzeit gehen. Harnacke bezeichnete dies als großen Verlust für SUZ, betonte jedoch, dass die Freude des anstehenden Mutterglücks für Frau Hansen überwiegt. Die ehemalige Mitarbeiterin Carolin Bille ist wieder zurückgekehrt und wird die Geschäftsleitung von SUZ übernehmen. Somit ist die Kontinuität der weiteren SUZ-Arbeit gewährleistet.

Anschließend ging Harnacke auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ein: „Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen machen auch vor dem Wirtschaftsstandort Schmallenberg nicht halt, auch wenn die Schmallenberger Unternehmen bisher mit einem blauen Auge davongekommen sind. Die Unsicherheit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wird auch die nächsten Monate und voraussichtlich 2021 anhalten.“ Heinz-Josef Harnacke hob hervor, dass die gute finanzielle Lage der Stadt Schmallenberg im Wesentlichen den Unternehmen zu verdanken sei, die letztendlich ca. 14. Mio. Euro Gewerbesteuereinnahmen generierten. Nur mit einer florierenden Wirtschaft, in der Unternehmen Arbeitsplätze bereitstellen und die Kaufkraft der Region stärken, kann die Stadt Schmallenberg der demografischen Entwicklung entgegenwirken und somit die Stadt Schmallenberg zukunftsfähig gestalten. Deshalb sei es äußerst wichtig, die Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu verbessern, indem neue Gewerbeflächen ausgewiesen werden und der Ausbau der Breitbandversorgung und des 5G-Netzes schneller vorangetrieben wird.

„Besonders die digitale Infrastruktur wird lebenswichtig für alle Unternehmen sein und ist der Motor für die weitere Wirtschafts- und Stadtentwicklung in Schmallenberg. Darüber hinaus muss Wohnraum geschaffen werden, um den Fachkräften mit ihren Familien, die von außen gewonnen werden wollen, auch entsprechende Wohnungen anbieten zu können“, so Harnacke.

Geschäftsführerin Annabel Hansen stellte den Tätigkeitsbericht für 2019 vor und verwies auf die steigende Nachfrage der heimischen Unternehmen nach Bildungsschecks, welche über SUZ erworben werden können. Das Land NRW unterstützt mittelständische Unternehmen und fördert betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen mit bis zu 500€. Um den Pflegenotstand in Schmallenberg zu lindern, gelang es SUZ, gemeinsam mit dem Runden Tisch Pflege, eine Pflegeschule in Schmallenberg anzusiedeln. 17 Auszubildende zum/zur Altenpfleger/in waren im Schuljahr 2019/2020 angemeldet, für das kommende Schuljahr sind bereits alle Plätze (25 Anmeldungen) vergeben. Frau Hansen hob die Bedeutung der Pflegeschule für den Standort Schmallenberg hervor und zeigte sich sehr zufrieden mit der Entwicklung.

Bei den im Jahr 2019 durchgeführten Veranstaltungen zog Frau Hansen ein positives Resümee: Angefangen vom Neujahrsempfang bis hin zum Schmallenberger Wirtschaftsgespräch, den SUZ-Unternehmerforen und den Unternehmerinnenstammtischen sowie dem Neubürgerstammtisch waren alle Veranstaltungen sehr gut besucht. Leider mussten der letzte Unternehmerinnenstammtisch und die Ausbildungs- und Jobmesse in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Carolin Bille präsentierte den Aufgabenplan für das Jahr 2020. Ein Fokus von SUZ liegt darin, mehr Fachkräfte von außerhalb anzuwerben, um dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken und den Wirtschaftsstandort Schmallenberg zu stärken. Hier unterstützt die Marketingoffensive „GreenCard“, welche gemeinsam mit der Agentur 4D-kreativ entwickelt wurde und über eine LEADER-Förderung realisiert wird. Die Ansprache der Zielgruppe soll bevorzugt über die sozialen Netzwerke und Onlinemedien erfolgen, die Webseite liefert alle notwendigen Informationen zum Leben und Arbeiten in Schmallenberg. Außerdem wurde ein kurzer Film mit Interviews von Rückkehrern und Zugezogenen präsentiert, welcher bei den Mitgliedern auf positive Resonanz stieß.

Zum Abschluss ging Maria Hoffmann auf die kontinuierliche Weiterentwicklung von SUZ ein. Durch den starken Mitgliederzugang hat SUZ aktuell 213 Mitglieder zu verzeichnen. Darüber hinaus stellte sie die Ergebnisse der im Juni durchgeführten Unternehmensumfrage zur Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Schmallenberger Wirtschaft vor.

SUZ bedankt sich bei Annelie Ruddies-Warwitz und Annabel Hansen Foto: SUZ

Annelie Ruddies-Warwitz scheidet aus dem Vorstand aus und übergibt ihr Amt an Holger Gierse. Heinz-Josef Harnacke und Annabel Hansen bedankten sich im Namen von SUZ für ihren Einsatz und Engagement und überreichten Frau Ruddies-Warwitz einen Blumenstraß sowie ein kleines Präsent als Dankeschön. Auch bei Frau Hansen bedankte sich Heinz-Josef Harnacke für ihre Arbeit der letzten 9 Jahre: „Annabel Hansen hat einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung des Wirtschaftsstandortes und von SUZ beigetragen“. Auch für sie gab es zum Abschied einen Blumenstrauß und ein kleines Präsent sowie die besten Wünsche für ihre weitere Zukunft.

Zum Ausklang des Abends referierte der IT-Forensiker Karsten Zimmer zum Thema „KI (künstliche Intelligenz) und die dunkle Macht der Daten“. Er erklärte den anwesenden Mitarbeitern, dass 80 % der Industriespionage in mittelständischen Unternehmen stattfindet. Mit verschiedenen Fallbeispielen und Live-Hacking zeigte Herr Zimmer, wie leicht Hacker Zugriff auf Daten erhalten und wie sich die Unternehmen besser schützen können. Die größte Gefahr geht von unzufriedenen Mitarbeitern aus, deshalb sollte jeder Unternehmer für ein gutes Betriebsklima sorgen.