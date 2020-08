Kleiner Ort, große Lebensqualität

Parsit bietet ein Zuhause zum Wohlfühlen für alle Generationen

Text und Fotos: Daniela Weber

Getreu dem Motto „Klein, aber oho“ besticht Ense-Parsit mit einer guten Anbindung an die umliegenden Kleinstädte und einer „hohen Lebensqualität“ für alle Generationen. Zwischen Bremen und Höingen gelegen, ist der fast 1.000 Bürger zählende Ortsteil der Gemeinde Ense mehr als nur ein Durchgangsort auf dem Weg in den Hochsauerlandkreis.

Umgeben von Feld und Flur liegt der beschauliche Ort idyllisch am Rande des Kreises Soest und bietet eine „sehr hohe Lebensqualität“, wie Hubertus Wegener, Bürgermeister der Gemeinde Ense, dem Dorf bescheinigt. Die Nähe zu der beliebten Einkaufsstadt Neheim sei nur einer der Pluspunkte, die den Ort so lebenswert machten. „Ruck zuck ist man in Neheim und zum Beispiel auch im Höinger Industriegebiet. Das bedeutet natürlich, dass diejenigen, die dort arbeiten, einen sehr kurzen Arbeitsweg haben“, stellt Wegener einen weiteren Vorteil heraus.

Für bedeutende Industrie ist aber auch das kleine Dorf selbst bekannt. „Die Gründung der Firma Kettler in 1949 war der Start eines Familienbetriebes, der sich zu einer internationalen Bedeutung entwickelt hat. Freizeitmöbel und Sportgeräte waren mit dem Namen Kettler-Parsit weltweit von großer Bedeutung. Die kleinen Handwerksbetriebe wie Dachziegelherstellung, Schlosserei und andere dürfen nicht unerwähnt bleiben“, heißt es vonseiten des Heimatvereins Ense-Bremen.

„Kleine und große Höfe prägten das Dorfbild“ (Heimatverein Ense-Bremen)

Der knapp 1000-Seelen-Ort, laut Zählung von 2019 sind es exakt 918 Einwohner, war jedoch nicht immer ein Industriestandort. In seinen Anfangszeiten war das Dörfchen vor allem durch die Landwirtschaft geprägt. „Kleine und große Höfe prägten das Dorfbild. Diese Bedeutung wurde zurückgedrängt. Die Landwirtschaft hat sich konzentriert und wird von wenigen Familien fortgeführt.“ Schlendert man durch die Straßen von Parsit sieht man noch einige alte Bauernhöfe, die an frühere Jahrzehnte und Jahrhunderte erinnern und Zeugnisse der landwirtschaftlichen Vergangenheit von Parsit sind. Heutzutage prägen vor allem Einfamilienhäuser das Ortsbild. Hervorzuheben ist auch die für den kleinen Ort sehr gelungene Infrastruktur. Ein Einkaufszentrum an der Grenze von Parsit und Bremen mit Lebensmittelgeschäften und Textildiscountern bietet eine „sehr gute Grundversorgung“. Auch der ortseigene Kindergarten, der „Kindergarten Pusteblume“, sei ein weiteres Beispiel für die gute Infrastruktur, so Bürgermeister Hubertus Wegener. Mit seinen rot und gelb gestrichenen Außenwänden ist der zentral im Ort gelegene Kindergarten bereits von Weitem wie eine Art „Villa Kunterbunt“ zu sehen und spiegelt die „Familienfreundlichkeit“ des Dorfes wider.

„Der Mehrgenerationen-Spielplatz ist schon seit 26 Jahren ein wichtiger Treffpunkt für Jung und Alt.“ (Heimatverein Ense-Bremen)

Doch nicht nur Familien mit Kindern sind in Parsit willkommen, der Ort bietet für alle Generationen attraktive Spiel-, Sport-, und Spaßangebote. „Der Mehrgenerationen-Spielplatz ist schon seit 26 Jahren ein wichtiger Treffpunkt für Jung und Alt. Eine neu angelegte Boule-Bahn ist das jüngste Angebot. Aktuell wird ein Naturspielpfad in der Nähe des Naturschutzgebietes für Spaziergänger und Naturfreunde angelegt. Allesamt Initiativen, die von dem 1997 gegründeten Verein Spielplatzfreunde ausgegangen sind“, erklärt der Heimatverein Ense-Bremen, der vor allem auch das ehrenamtliche Engagement der Bürger als Erfolgsrezept für Parsit ansieht.

In der Dorfmitte von Parsit zeugt ein besonderes Werk von dem großen Engagement seiner Einwohner. „Eine beispielgebene Bürgerinitiative hat das Zentrum des Dorfes mit einem Bildstock von den Künstlern Gebrüder Winkelmann im Jahr 1992 gestaltet“. Das Kunstwerk besteht aus drei unterschiedlich hohen Säulen, die alle eine andere Bedeutung haben. So stellt die kleine Säule die „Schöpfung“ beziehungsweise das „Leben“ dar. Die mittlere Säule befasst sich mit der Welt der Arbeit, eine Erinnerung an die ursprünglich landwirtschaftlich und handwerklich geprägte Zeit. Die große Säule spricht von der wichtigen Grundlage des Lebens, nämlich von Familie und Gemeinschaft. Der Bildstock ist umrandet von einer kleinen bepflanzten Anlage, die mit einer Holzbank zum Verweilen und Ruhe finden einlädt. Entspannung gibt es für Naturfreunde auch auf den Feld- und Waldwegen in unmittelbarer Nähe zum Ortskern, die zu ausgedehnten Spaziergängen einladen.

Parsit – ein Ort, der durch seine Lage und seine Angebote Familien, Senioren, Arbeitern und auch Naturfreunden ein lebenswertes Zuhause bietet – eben mehr als nur ein Durchgangsort.

Feldwege am Rande des Ortes laden zu langen Spaziergängen, allein oder mit Freunden und der Familie, ein.

Der Natur ganz nah: Parsit ist umrandet von Feldern und Wäldern

Nur sechs Kilometer entfernt: „Ruck zuck“ erreicht man von Parsit die Einkaufsstadt Neheim.

Heutzutage ist das Ortsbild von Parsit von Einfamilienhäusern gepräg

Alte Bauerhöfe, wie dieser hier auf dem Foto, zeugen von der landwirtschaftlich geprägten Vergangenheit des Ortes.