SVL Sports GmbH: Versicherungsmakler vieler internationaler Porfiteams

SVL Sports GmbH ist seit Jahren Versicherungsmakler vieler internationaler Profiteams. Erster großer Kunde war seinerzeit das T-Mobile-Team.

„Im Zuge des großen Doping Knalls um Jan Ullrich begann eine Umstrukturierung des Managements der Bonner Mannschaft – Bob Stapelton, der damalige neue amerikanische Besitzer des Teams hat intern im Hintergrund alles neu aufgezogen. So kamen wir ins Spiel. Als gelernter Versicherungskaufmann habe ich das Management zu Beginn nebenberuflich mit meinem Kollegen Heiko Volkert aus Eslohe versicherungstechnisch betreut. Das Ganze kam über eine alte Bekannte – Ina Yoko Teutenberg – zustande. Sie war damals noch aktive Sportlerin in der Bonner Mannschaft. Unser Service hatte sich innerhalb der Teams schnell rumgesprochen. Scheinbar kam unser Konzept gut an und nach und nach haben wir mehrere Teams betreut. Gerade die großen World Tour Teams mit bis zu 30 Fahrern und teils 100 Betreuern sind ein bunter Haufen aus vielen verschiedenen Nationalitäten.

Wir haben es nach und nach geschafft unseren Service mehrsprachig anzubieten. Besonders im medizinischen Reiseversicherungsbereich punkten wir beim weltweiten Wanderzirkus der pro Teams. Die Mannschaften und Betreuer sind oft von Februar bis Oktober auf der ganzen Welt unterwegs und mittlerweile bearbeiten wir rund 150 Schadensfälle aus Radrennen und Trainings im Jahr. Da wir allein elf von 18 World Tour Teams betreuen, schauen wir natürlich immer mit einem Auge auf die laufenden Rennen. Passiert irgendwo ein Sturz sind wir sicher, dass Abends unsere „medizinische Helpline“ angerufen wird. Wir können von SVL aus weltweite Kostenübernahmen an Krankenhäuser ausstellen, haben mittlerweile ein Netzwerk an Ärzten und Krankenhäusern mit denen wir zusammenarbeiten und unser medizinischer Dienst für die Sportler ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Insgesamt arbeiten wir derzeit für 67 Teams (Nationalmannschaften, kleinere Pro Teams und World Tour, MTB Teams, Bahn Teams). Über 1.400 Personen aus der Welt des Radsports sind bei uns.

Da wir das ganze neben dem nüchternen Geschäft auch als Radsportfans sehen machen uns die Reisen zu den Events und Trainingslagern der Teams besonders Spaß. Wir bekommen oft Einblick hinter die Kulissen und besuchen die größeren Mannschaften in den Wintermonaten bei deren Team Treffen. So bekommen wir auch Kontakt zu den Top Stars der Szene. Wie klein die Welt sein kann sehen wir dann immer bei den Wiedersehen mit Profis wie Marcel Sieberg (ehemaliger Jugendfahrer des RC Victoria Neheims unter Lothar Föst – mittlerweile Team Bahrain) oder Rick Zabel (trainiert viel im Sauerland). Auch im Hintergrund trifft man viele Leute aus der Heimat. Rolf Aldag wohnt beispielsweise am Möhnesee und ist im Management vom Damen Team Canyon Sram, Erik Zabel berät den Radhersteller Canyon und Jens Hinder, Vizepräsident beim Radsportverband NRW und Team Arzt beim Team Trek Segafredeo arbeiten bei der Uniklinik Münster, hat ebenfalls Sauerländer Wurzeln.

SVL ist hauptsächlich im Radsport tätig, betreut aber unter der Leitung von Antonia Volkert auch Privatkunden in der Region. Mittlerweile sind wir im Büro zu sechs Leuten. Neben meinem Kollegen Heiko Volkert sorgen die Leinau Zwillinge Joann und Louis, Antonia Volkert und Vinitha Sritharan dafür, dass sich die Räder drehen. Vinitha zeigt, dass wir nicht nur Radfahren können. Sie ist aktive Fussballerin beim SuS Reiste und hütet dort das Tor.

Aus dem Geschäft von SVL Sports ist übrigens auch das Team SKS Sauerland NRW hervorgegangen. Als wir nach und nach mit den ganzen Proteams zu tun hatten, wollten wir einfach etwas eigenes machen. Zusammen mit dem Radsportverband NRW haben wir das Team gegründet und glücklicherweise mit SKS aus Sundern einen starken Partner gefunden. Das wir den jungen Talenten den Weg in die oberen Ligen ebnen können, zeigt Florian Storck. Er war in seinem ersten U23 Jahr bei uns und wurde danach direkt vom Team Sunweb verpflichtet. Mittlerweile gehört der Youngster zur World Tour Truppe von Sunweb und wenn alles glatt läuft sehen wir ihn in Zukunft sogar bei der Tour de France. „