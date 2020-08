Sauerländer Bräuche: Draußen wartet schon das Seil Schatten

aus „Voll die Bräuche, woll!“ von Michael Martin

Wo? Zum Beispiel in Freienohl

Wann? Direkt nach der krichlichen Trauung

Jede Ehe hat auch Schattenseiten, die oft schon kurz nach der Heirat das Eheleben verdunkeln. Ihre kalten Füße im Bett, seine Tropfen auf der Lokusbrille und dazu noch diese ungewohnteMonogamie. Solche Schattenseiten haben aber nichts mit dem Schatten in Freienohl zu tun. Es geht auch nicht um den Schatten, sondern um das Schatten direkt nach der kirchlichen Trauung. So wird nämlich ein Brauch bezeichnet, bei dem das frisch vermählte Brautpaar vor dem Eingangsportal der Kirche auf ganz besondere Art und Weise in Empfang genommen wird: Andersorts werden Spaliere gebildet oder Reis geworfen, doch in Freienohl spannen Freunde,Nachbarn, Bekannte und Vereinskameraden ein dickes Seil quer vor das Kirchentor, um die Hochzeitsgesellschaft anzuhalten.

Danach wird dem Brautpaar feierlich zur Hochzeit gratuliert und alles Gute für die gemeinsame Zukunft gewünscht.

Im Hintergrund warten natürlich bereits die obligatorischen Kaltgetränke der Region, um miteinander anzustoßen. Die erste Runde Schnaps geht an das frisch vermählte Paar, die Brauteltern und die Brautführer. Bevor der Bräutigam das Glas erhebt, muss er allerdings noch einen toten Hering verspeisen, den ihm die Schatter auf einem Silbertablett kredenzen. Ohne Hering geht es nämlich nun mal nicht in Freienohl, wie in diesem Buch im Kapitel zum Heringsbegräbnis nachzulesen ist. Führende Anthropologen streiten, wie die ungewöhnliche Liebe zum Clupea Harengus im Sauerländer Mittelgebirge entstehen konnte, aber vielleicht gab es ja früher Süßwasserheringe oben in der Ruhr.

Da man sich auch in Freienohl für einen feuchtenHändedruck nichts kaufen kann, erhalten die Schatter als Dankeschön für Hering, Schnaps und Aufwartung einen kleinen Unkostenbeitrag vom Bräutigam. Unter dem Applaus der Umstehenden wird das Seil dann entfernt und das Brautpaar darf von dannen rauschen. Bereits in der Hochzeitskutsche sind wir dann wieder bei einer Schattenseite des Ehelebens angelangt: Küsse mit Hering- Schnaps-Geschmack. Mahlzeit!

