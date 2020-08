Köln, Miami, Toulouse oder Perth. Sauerland ist überall.

Text: Sonja Heller

Im Fern-Woll geht es um die Sicht auf uns von außen. Auswärts lebende Sauerländer und Besucher, die von ganz woanders weg kommen: Was verbinden sie mit Worte, Orte, Land & Leute?

Ich bin Esther Albert aus Hemer. Ich lebe seit drei Jahren in Spanien und arbeite in Madrid in einer Unternehmensberatung.

Worte

Sauerland: Das weckt Erinnerungen an knuspriges Brot und die Frage „Wer möchte den Knapp?“. Sauerländer essen nur selten Toastbrot, aber wenn dann würden sie niemals die Kruste abschneiden.

Orte

Die Sorpe ist das perfekte Freizeitparadies. Als Kind war die Routine: Inline-skaten, Eis essen, mit dem Boot zurück zum Parkplatz, mit dem Auto zum Eismann fahren, um ihn zu bezahlen.

Land

Grünflächen überall, und das ohne Sprinkleranlagen.

Leute Es werden sehr schnell Freundschaften geschlossen und Sauerländern fällt es nicht schwer, selbst mit Fremden stundenlang zu reden. Sie tratschen offen über alles, denn nur selten wird etwas als zu persönlich angesehen.