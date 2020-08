In der modernen Gesellschaft leiden viele Menschen unter teils starkem Stress. Der Beruf, die Familie und die Freizeit unter einen Hut zu bringen, fällt nicht immer leicht, und schnell kommt es zu unangenehmen Begleiterscheinungen wie Kopfschmerzen, Reizbarkeit, Magenbeschwerden und Schlafstörungen. Dann ist es dringend erforderlich, sich eine kleine Auszeit zu nehmen und die Batterien wieder aufzuladen. Im Sauerland stehen dazu zahlreiche Wellness-Hotels zur Verfügung, die zur Entspannung und Erholung in malerischer Kulisse einladen.



Erholung pur in Wellness-Hotels im Sauerland



Das Sauerland ist bekannt für seine Traditionen, Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele – aber auch für Wellness und Entspannung. Wer unter einer hohen Stressbelastung leidet, ist in einer der vielfältigen Unterbringungen gut aufgehoben. Hier wartet Ruhe auf gestresste Urlauber, die in diesem Zusammenhang auch endlich den ersehnten und benötigten Schlaf nachholen können. Stille, ein wohltemperiertes Hotelzimmer, ein bequemes Bett und vielleicht noch etwas CBD-Öl, das etwa bei www.cibdol.de bezogen werden kann, machen eine erholsame Nachtruhe möglich. Das mittlerweile sehr populäre CBD-Öl kann den Schlaf nachweislich positiv beeinflussen: Mehr Informationen dazu finden Interessenten auf verschiedenen Seiten im Internet.



Das erwartet Urlauber in sauerländischen Wellness-Hotels



Natürlich fahren Urlauber aber nicht nur zum Schlafen ins Sauerland: Die hiesigen Wellness-Unterbringungen warten mit einem umfangreichen Angebot auf, das Jung und Alt gleichermaßen begeistert. Dazu gehören beispielsweise Infrarot-Saunen und Aromabäder für das gemeinsame Schwitzen und Reinigen des Körpers. Darüber hinaus stehen in vielen Hotels Süßwasserbecken sowie Solebecken zur Verfügung, in denen geschwommen und Wassergymnastik gemacht werden kann. Zum Entspannen nach dem Schwimmen gibt es in nahezu jedem Hotel mit spezieller Wellness-Kennzeichnung einen Whirlpool.



Massagen und Anwendungen fördern die Entspannung



Wer sich für ein Wochenende oder länger in einer Wellness-Unterbringung in Winterberg oder Willingen einmietet, kann sich von oben bis unten verwöhnen lassen. Meist stehen zahlreiche Massagen, Fangopackungen und Beauty-Behandlungen zur Auswahl, die nicht nur von der Damenwelt gerne in Anspruch genommen werden: Auch die Herren der Schöpfung profitieren von den professionellen Anwendungen, die für eine Maximum an Entspannung sorgen. Auf Wunsch können Paare gemeinsam an Massagen, Peelings und Beautymaßnahmen teilnehmen und so gemeinsame schöne Erinnerungen schaffen. Manche Hotels und Pensionen sind nicht nur als Wellness-, sondern auch als Romantikhotel ausgezeichnet und richten sich so speziell an Paare als Gäste.



Wellness-Hotels in malerischen Umgebungen



Natürlich bedeutet ein Wellness-Urlaub nicht, dass die gesamte Zeit in der Unterbringung verbracht wird. Dazu hat das Sauerland zu viel zu bieten: Eindrucksvolle Berglandschaften, beliebte Wanderpfade und die regionale Flora und Fauna laden zum Entdecken und Verweilen ein. Das gilt für die Sommermonate ebenso wie für den Winter: Skifahrer, Wanderer und Radfahrer kommen im Sauerland voll auf ihre Kosten. Sowohl Erwachsene als auch Kinder können von dem vielfältigen Angebot im Sauerland profitieren und sich sowohl erholen, als auch aktiv sein.



Rechtzeitig buchen und von der Nebensaison profitieren



Urlauber, die sich im Sauerland von ihrem stressigen Alltag erholen möchten, sollten ihre Unterkunft rechtzeitig buchen: Besonders in der Hauptsaison gibt es nicht selten ausgebuchte Hotels und Pensionen, die keine Zimmer mehr frei haben. In der Nebensaison sind auch die Wellness- und Romantikhotels günstiger und oftmals auch spontan verfügbar.