Badias wilde Bande

Die zehn Landseer-Welpen von der Olsberger Höhe

Text: Ellen Sonneborn

Fotos: Iris Böning

Heute stehen wir vor der Haustür der Familie Bathen aus Olsberg. Wir klingeln. Die Tür geht auf. Ein schwarz-weißer Riesenhund steht aufmerksam abwägend und gleichzeitig wedelnd an der Haustür. Es dauert 15 Sekunden und wir werden von Landseer-Hündin Badia als „Freund“ eingestuft. Die weitere Begrüßung durch die ansehnliche Hündin verläuft unaufdringlich freundlich.

Sanfte Riesin

Schon an der Haustür besticht die frisch gebackene Hundemutter Badia mit den bekannten und beliebten Charaktereigenschaften eines Landseers. Sanft, freundlich, einfühlsam, gelassen und zurückhaltend Fremden gegenüber. Kurzum: Imposant und entspannt! „Landseer werden auch als ‘Sanfte Riesen’ bezeichnet“, erläutert Nancy Bathen. In Anbetracht von schlappen 72 cm Schulterhöhe und der Tatsache, dass in knapp drei Meter Entfernung ihre drei Wochen alten Welpen schnarchen, scheint Badia nicht nur diese Landseer-Eigenschaft zu haben, sondern obendrein eine echt „coole Mama“ zu sein.

Zehn auf einen Streich

Für Nancy und ihre Familie stand immer fest: Ein Wurf soll ihr Familienhund Badia auf jeden Fall bekommen. Dass dabei gleich zehn Wonneproppen – fünf Rüden und fünf Hündinnen – das Licht der Welt erblicken, war für alle eine kleine Überraschung. „Ostersonntag um 11:11 Uhr ging´s los. Den ersten Welpen hat sie hinter dem Fernseher bekommen. Dann haben wir sie schnell in ihre Wurfbox gebracht. Um 20:12 Uhr war die Geburt endlich abgeschlossen. Das Geburtsgewicht aller Welpen lag zwischen 450 und 680 Gramm und die Wohnung sah aus wie ein Schlachtfeld“, erinnert sie sich.

Familien-Teamwork mit Badia

Für Hündin Badia war ihr erster Wurf mit einem Gesamtwelpengewicht von 5,5 Kilogramm ein großer physischer, für Familie Bathen ein emotionaler Kraftakt. „Die ganze Familie war bei der Geburt dabei“, erzählt Mutter Nancy.

„Allerdings war Badia in den ersten Tagen nach der Geburt so geschwächt, dass wir mit der Flasche zufüttern mussten. Badia hat sich toll um alle Welpen gekümmert, aber ihre Milch reichte nicht. Da unsere Familie und Badia ein tolles Team sind, haben wir das aber super hinbekommen und die Welpen haben ordentlich zugelegt.“

Zukunft als Familien- u. Wasserrettungshund

In absehbarer Zeit heißt es für einige der zehn Landseer-Jungspunte „Goodbye Sauerland“. „Wir gucken sehr genau, wo die Welpen hinkommen“, bestätigt Nancy Bathen. „Einer der Rüden darf sich auf einen rassespezifischen Nebenjob am Edersee freuen. Seine neuen Besitzer sind in der Wasserrettung aktiv und werden viel mit ihm schwimmen und retten. Alle anderen kommen auf jeden Fall in Familien, da Landseer Kinder lieben und unbedingt Familienanschluss brauchen.“

Besonderes Glück haben aber vor allem „Fernsehgeburt“ Ari, seine Schwester Arielle und Asterix. Sie alle bleiben in der Region, werden zu echten Sauerländer Landseern erzogen.

Zur Info: Badias Wurf ist ein sogenannter A-Wurf. Alle Welpennamen beginnen also mit dem Buchstaben A. Im Einzelnen heißen die Racker: Abbygaile, Alice, Ami, Arielle, Ari, Alf, Anton, Archi, Arik, Asterix

Badias wilde Bande – Die zehn Landseer-Welpen von der Olsberger Höhe