Verhäkelt und umhäkelt – individuelles Design mit Doro Berg

Einladung zur TEXTILE Werkstatt mit Do-it-Yourself Upcycling-Kreationen

Schmallenberg. Neues Design mit Häkeltechniken. Die TEXTILE Werkstatt lädt zum gemeinschaftlichen Kreativsein ein. Samstag den 22. August von 10.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag den 23. August von 14.00 bis 18.00 Uhr geht es in Schmallenberg am Kutscherweg 1 an das Garn. Für alle, die textile Inspirationen suchen, in Handarbeit kreativ sein möchten und neue Ideen für Haus und Garten suchen.

Alles kann umhäkelt werden. Aus alten T-Shirts, Socken, Produktionsresten und Jersey-Stoffen machen wir kreative Körbe, Schalen, Untersetzer, Topflappen, Badvorleger, Teppiche, Sitzkissen, Türstopper, Schlüsselanhänger und noch mehr, alles im neuen, individuellen Design, damit es im Haus und Garten ja nicht langweilig wird. Als Impulsgeberin ist Doro Berg eingeladen, die seit 2006 künstlerisch tätig ist. Neben der Malerei beschäftigt sie sich vor allem mit dem Thema „Upcycling“ und verarbeitet Restmaterialien wie Plastiktüten, aus denen wiederum Einkaufstaschen, Etuis und mehr entstehen.

Einfach vorbeikommen und mitmachen, egal ob Anfänger oder Profi, Jung oder Alt: Die TEXTILE Werkstatt ist für alle, die interessiert sind, unterschiedliche Stoffe und textile Materialien auf eine neue kreative Weise zu nutzen und auch eigene Projekte zu verfolgen. Wir inspirieren uns innerhalb der Gruppe mit frischen Ideen und tauschen uns aus. Das nächste Mal am:

22. August, 10.00 bis 18.00 Uhr und am 23. August, 14.00 bis 18.00 Uhr, in der „Meisenburg“, Kutscherweg 1, 57392 Schmallenberg.

Die Teilnahme an der Werkstatt ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Materialien werden frei zur Verfügung gestellt. Falls vorhanden, bitte alte T-Shirts, Jersey-Bettlaken und Socken zum Zerschneiden sowie Häkelnadeln, Schneiderscheren und Nähmaschine mitbringen. Aus hygienerechtlichen Gründen wird um das Mitbringen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie kleinen Handtuches gebeten.