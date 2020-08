Johannes Adamietz startet am kommenden Wochenende mit der Nationalmannschaft bei der Tour de L’Ain in Frankreich

Herausragende Leistung des Fahrers vom Team SKS Sauerland NRW

In den Farben der deutschen Nationalmannschaft triff Johannes Adamietz (Team SKS Sauerland NRW) bei der dreitägigen Rundfahrt in den französischen Bergen auf die Top Stars der Rennszene. Die Nominierung durch den Bund Deutscher Radfahrer ist Belohnung für die gute Leistung in den Bergen bei der vergangenen Sibiu Rundfahrt in Rumänien.

In der Favoritenrolle sind keine geringeren Fahrer wie Egan Bernal, Chris Froome, Geraint Thomas., Primoz Roglic oder Fabio Aru. Die Rundfahrt dient aufgrund des ausgedünnten Rennkalenders als eine der letzten Prüfungen für die Tour de France. Die deutsche Nationalmannschaft wird von Bundestrainer Ralf Grabsch betreut. „Das wird für die Rennfahrer schon etwas besonderes sein, mit solchen Fahrern wie dem amtierenden Tour de France Gewinner Egan Bernal zu fahren. Das bietet ihnen aber auch die Möglichkeit zu sehen wo man steht und ist gleichzeitig eine große Motivation.“ wird Ralf Grabsch auf Radsportnews.com zitiert.

Das Rennen startet am Freitag in Montreal-La-Cluse und endet am Sonntag mit einer Bergankunft am Grand Colombier. Übertragen wird das Rennen täglich live auf Eurosport. Weitere Informationen zum Rennen findet man auf der Internetpräsenz des Veranstalters (www.tourdelain.com)