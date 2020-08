Heimaturlaub am Westfälischen Meer

Anzeige / Advertorial

In Zeiten, in denen Fernreisen klein- und Heimaturlaube großgeschrieben werden, ist das Sauerland mit seiner vielfältigen Natur, den attraktiven Ausflugszielen und den gastfreundlichen Menschen gut aufgestellt. Eine Region, die all diese Vorzüge auf das Beste in sich vereint, ist die Gemeinde Möhnesee.

Die flächenmäßig größte Talsperre im Sauerland liegt idyllisch eingebettet zwischen Haarstrang und dem Arnsberger Wald und ist ein Paradebeispiel für ein abwechslungsreiches Naherholungsgebiet. Die prächtige Staumauer, die den See seit über 100 Jahren aufstaut und vor allem durch die wechselvolle Geschichte im zweiten Weltkrieg Besucher aus vielen Ländern anzieht, ist sicherlich ein würdiger erster Anlaufpunkt. Von dort aus lässt sich die Umgebung auf einer Vielzahl an Routen erkunden.

Mit über 200 km ausgeschilderten Wanderwegen ist für jede Kondition die passende Herausforderung dabei. Viele Wanderparkplätze sind ideale Ausgangspunkte für Rundwanderungen und wer den Haarstrang überquert oder den Möhneseeturm ersteigt, wird mit beeindruckenden Weitblicken belohnt.

Kürzere Strecken, gespickt mit vielen interessanten Erklärungen zu Flora, Fauna und Geschichte, lassen sich bei einem gemütlichen Spaziergang auf den Erlebnispfaden auf der Hevehalbinsel oder den Möhneauen erwandern.

Wer mit dem Rad unterwegs ist, vergrößert seinen Radius ganz nach Bedarf. Mit ausgearbeiteten Themenrouten, wie der Haarstrang-, Ufer- oder Staumauer-Tour, erkundet man die Region rund um die Talsperre. Der Skulpturenradweg Wegmarken, der Möhnetalradweg von Brilon bis Arnsberg-Neheim oder die Rundtour Triovelo über Soest, Bad Sassendorf und Möhnesee erweitern dann schon das Spektrum. Und wer es individueller mag, findet in dem Knotenpunktsystem trotzdem Hilfestellung für seine Routenplanung.

Wer die Perspektive wechseln und die Landschaft vom Wasser aus an sich vorbeiziehen lassen möchte, tut dies in aller Ruhe beim Stand Up Paddeln oder vom Tretboot aus. Noch gemütlicher wird es bei der einstündigen Fahrt mit Kaffee und Kuchen auf der MS Möhnesee.

Darüber hinaus bietet der Möhnesee aber auch eine Fülle von kleinen Abenteuern für jeden Besucher. Der Ruhesuchende beobachtet entspannt die halbwilden Pferde und Auerochsen im Naturschutzgebiet Kleiberg. Familien freuen sich über die spannenden Waldspielplätze, den Wildpark Völlinghausen oder erkunden mit ihren Kindern Landschaft, Wasser und Wald im Landschaftsinformationszentrum LIZ. Und beim Segeln, Windsurfing oder Tauchen kommt auch der Aktivurlauber auf seine Kosten.

Also: warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute vor der Haustür schon bereit steht?



Weiter Informationen: Tourist Information Möhnesee, Hauptstraße 19, 59519 Möhnesee | Tel.: 02924 981-391 oder -392, info@moehnesee.de, www,moehnesee.de

