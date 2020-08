Spätsommerprogramm 2020 im kjk-Haus

Nach den Sommerferien startet das kjkhaus ab Mittwoch, den 12.08.20 mit einem prallgefüllten und knallbunten Spätsommerprogramm wieder voll durch. Selbstverständlich werden die aktuellen Coronaauflagen erfüllt und nach dem neuesten Hygienekonzept gehandelt.

TEENstag: Montag nachmittags heißt es von 16.00 – 19.00 Uhr „Montag ist TEENstag“ : die Einrichtung ist dann nur für die Jugendlichen ab ca. 14 Jahre geöffnet. Am Montag, den 17.08.20 steht um 16 Uhr die erste Jugendversammlung nach den Sommerferien auf dem Programm, bei der Programmwünsche besprochen werden. Von 16 bis 17 Uhr treffen sich die Bauchtänzerinnen zum Training.

Kindertag: Der Dienstag ist ab sofort der Kindertag mit wöchentlich wechselnden Mitmachaktionen ab 16 Uhr: es gibt Aktionen zu den Themenschwerpunkten Kinderküche, Lesekoffer, kleine Forscher und Kreativwerkstatt. Beim ersten Treffen nach den Ferien, am 18.08.20, werden Programmideen in einer Kinderversammlung besprochen und es gibt einen kleinen Rückblick auf die gelungenen Sommerferienspiele. Die Cheerleader proben an diesem Tag von 16 bis 17 Uhr. Mittwochs öffnet das Kinderkino von 16 bis 17.30 Uhr seine Pforten: bei freiem Eintritt werden aktuelle Kinderfilme auf Leinwand gezeigt.Eine Wunschliste kann gerne ergänzt werden. Wettkochen und Lebensmittelretter: Die Mädchenküche und die Junge(N) Küche, die normalerweise im wöchentlichen Wechsel donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr zu einem „Wettkochen“ einladen,pausieren erst einmal coronabedingt.

Freitags proben die breakdancer ihre Moves von 16 bis 19 Uhr.Gitarrenkurse für Kinder und Jugendliche in Kleingruppen finden dienstags, mittwochs und donnerstags statt, momentan sind alle Plätze belegt, neue Kurse beginnen in Kürze.Gitarrenkurse für Erwachsene finden mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr statt. Jugendliche übernehmen Verantwortung: fleißige Besucher pflegen nach den Ferien wieder 1 mal pro Woche den Soccerplatz. mittwochs und donnerstags können Jugendliche mit einem ehrenamtlichen Thekenteam den Jugentreff um jeweils 1 Stunde bis 20 Uhr verlängern.

Das „Herzstück“ des Hauses, das Jugendcafe, ist montags von 14 bis 19 Uhr, dienstags von 13 bis 19 Uhr, mittwochs von 14 bis 20 Uhr, donnerstags von 14 bis 20 Uhr sowie freitags von 13.00 Uhr bis 19.00 geöffnet.

Zu den Zeiten des Jugendcafes kann auch das Internet Cafe mit PC, Drucker, Handyladestation und 4 Tablets bei freiem WLan genutzt werden. Hilfen bei Bewerbungen gerne nach Terminabsprache. Jugendarbeit und Schule: das Schülercafe öffnet dienstags und freitags direkt nach Schulschluss von 13 bis 14Uhr.Unter der Überschrift „Sprachkompetenz und mehr…“ geht es mittwochs und donnerstags von 13 bis 15 Uhr um das spielerische Erlernen der deutschen Sprache und gemeinsame Aktionen.

„Arena“: Bei schönem Wetter kann auch wieder der herrliche Vorplatz des kjk-Hauses, die „Arena“, genutzt werden – ob zum chillen unterm Sonnensegel, tanzen auf den outdoor Matten, relaxen auf den neuen Palettensofas oder zum outdoor Tischtennis. Dazu gibt es diverse Bewegungsspiele wie Einräder, Roller, Pogosticks, Skateboards etc.

Das kinder- jugend-& kulturhaus bietet offene Kinder- und Jugendarbeit in Trägerschaft der St. Johannes Nepomuk Gemeinde mit dem Schwerpunkt kulurpädagogische Mitmachangebote an.Angesprochen sind gleichsam Kinder im Schulalter von 6 bis 13 J.und Jugendliche ab 14 Jahre. Ganz unter dem Motto: „Kunst und Kultur machen aus halben Portionen ganze Persönlichkeiten“.Weitere Infos und Anmeldung unter fon 02721-50748, im Netz unter www.kinderjugendkulturhaus.de sowie bei facebook/kinder-jugend-kulturhaus, wo es auch aktuelle Fotos gibt.