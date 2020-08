Sonderausstellung mit Spiegelbildern von Heinz Diekmann in Holthausen

Im Westfälischen Schieferberbau- und Heimatmuseum Holthausen sind vom 16. August bis zum 13. September 2020 Fotocollagen märchenhafter Wasserwelten zu sehen, die der Kölner Künstler Heinz Diekmann mit seinen Spiegelbildern entstehen lässt.

Der an der Lippe geborene, heute in Köln lebende Künstler Heinz Diekmann war schon als Kind fasziniert von den Wasserläufen und Seen seiner südwestfälischen Heimat. Seine gespiegelten Fotografien gehen den Gewässern bis auf den Grund oder zeigen den Tanz des Lichts auf bewegten Wasserflächen. Die Ausstellung mit den symmetrischen Spiegelbildern belegt die mysteriöse Magie des Wassers und trägt damit auch zum Programm des Spirituellen Sommers 2020 bei.

Heinz Diekmann zeigt sich begeistert von der Schönheit und natürlichen Umgebung der sauerländischen Fließgewässer wie Lenne, Wenne oder Latrop und fügt diese durch mehrfache Spiegelungen zu phantastischen Bildmontagen zusammen. Erreicht werden dabei märchenhafte Einblicke in die regionalen Wasserwelten.

Lyriklesung von Heinz Diekmann

Im Rahmen der Ausstellung liest Heinz Diekmann am 16. August, 17 Uhr im Museum Lyrik aus seinem eigenen Werk. Unter dem Titel Vom Zauber des Wassers und andere Texte gibt er Einblicke in persönliche Erfahrungen und spirituelle Erlebnisse, in den immer wieder Erinnerungen an die Kindheit in seiner südwestfälischen Heimat auftauchen, die er häufig am Wasser verbracht hat.

Während des Besuches im Museum sind die aktuell gültigen Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Informationen im Überblick:

Märchenhafte Wasserwelten – Spiegelbilder von Heinz Diekmann

Ausstellungszeitraum So, 16. August 2020 – So, 13. September 2020

Lyriklesung von Heinz Diekmann So, 16. August 2020, 17 Uhr

Öffnungszeiten: Mi, Fr, Sa, 14 – 17 Uhr und So, 10 – 13 Uhr

Adresse: Westfälisches Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen, Kirchstraße 7, 57392 Schmallenberg

Tel.: 02974/6932

Eintritt: Erwachsene 5€ und Kinder 2,5€, Familienkarte 8€