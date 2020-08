Der Herr der 1000 Schiffe. Ein Leben für die Geschichte der Seefahrt

Der begeisterte Sammler Peter Michael Goldner und seine Marinesammlung Arnsberg

Text und Fotos: Manfred Haupthoff

Eine glückliche Fügung im Sauerland

Michael Goldner faszinierten immer schon Schiffe, Meer und Seefahrt im Allgemeinen. Zuhause in Arnsberg und nicht an der Küste wuchs bei Michael Goldner eine kleine, aber feine Sammlung von Schiffsmodellen, teils aus eigener Fertigung, zu einer respektablen Größe heran. Die eigene Wohnung war der Sammlung irgendwann wohl nicht mehr gewachsen, da ergab sich eine glückliche Fügung. Die Papierfabrik Cascades hatte da noch so ein leerstehendes Gebäude, direkt neben dem Fabrikgelände. Durch gute Verbindungen zwischen Goldner und Cascades kam es zu einem, für beide Seiten, glücklichen Deal. Die Sammlung Goldner konnte einziehen. Aber erst einmal war Renovieren angesagt. Und das nicht zu knapp.

Die Sammlung weitet sich aus

Durch die Überlassung von weiteren Schiffsmodellen und unzähligen Exponaten zur Geschichte der Seefahrt anderer Sammler weitete sich die Sammlung immer weiter aus. Heute findet sich in den Räumen eine (fast) vollständige Übersicht über die Geschichte der Seefahrt im Zeitraum von ca. 2000 Jahren v. Chr. bis in die Gegenwart hinein. Die Hauptgruppen der Sammlung Goldner sind dabei: Schiffsmodelle, gefertigt aus Karton, Holz, Metall oder Kunststoff. Gemalte Bilder und Fotografien aus allen Epochen der Seefahrt. Maritime Nutz- und Gebrauchsgegenstände wie Kompass, Scheinwerfer und Peildiopter. Aber auch für den Laien seltsam skurril wirkende Gegenstände, wie zum Beispiel ein Gewehr, mit dem keine Kugeln, sondern eine Leine auf ein in Seenot geratenes Schiff geschossen wird, ähnlich wie eine Harpune. Sämtliche Exponate sind, in liebevoller Art und Weise, beschriftet. Und wer mal Fragen hat, bekommt dann alles auch persönlich und kompetent erklärt.

Die Schwerpunkte der Sammlung

Die Schwerpunkte der Sammlung bilden die Entwicklung der Seeschifffahrt sowie die Geschichte der Deutschen Marinen von 1815 über 1848 bis in die heutigen Tage. Im Obergeschoss der Sammlung finden sich Bundes-, Volks- und die Deutsche Marine. Besonders die moderne Handelsmarine nimmt einen wichtigen Platz in der Sammlung ein.

Die Sammlung Goldner wird gut von den Besuchern angenommen

Rund 30 Besucher besuchen die Marine Historische Sammlung im Schnitt pro Woche. Darunter sogar Gruppen aus Frankreich und Schottland. Selbst von der Deutschen Küste findet sich der eine oder andere Besucher in Arnsberg ein, um diese wirklich außergewöhnliche Sammlung zu bestaunen. Seit April 2007 für Besucher geöffnet, haben bisher mehrere tausend marine- interessierte Besucher den Weg nach Arnsberg gefunden. Ein besonderes Anliegen von Peter Michael Goldner ist es dabei, marinegeschichtliche Dinge vor dem Vergessen zu bewahren. Aber auch, ganz nebenbei, Besucher für den Modellbau zu interessieren. Im Keller des Hauses findet sich darum auch eine kleine Werkstatt, in der Goldner auch heute noch Modelle herstellt, überarbeitet oder ihnen den letzten Schliff für die Ausstellung gibt. Einzig die vielen unterschiedlichen Maßstäbe der einzelnen Schiffsmodelle waren und sind Peter Michael Goldner immer noch ein Dorn im Auge. Aber was man nicht ändern kann…..

Kein Widerspruch in sich

So findet sich im „Land der tausend Berge“ eine echte Fundstelle von liebevoll aufbewahrter und aufbereiteter maritimer Geschichte, die ihresgleichen sucht. Eine unvergleichliche Verbindung von Wasser und Land. Chapeau, Herr Goldner.

