Hygiene-Service zu fairen Preisen

Thomas Herfurth aus Rüthen

beliefert Firmen in ganz Südwestfalen

Anzeige / Advertorial

Text und Fotos: Dirk Bannenberg

Pandemie – dieses Wort können viele von uns schon nicht mehr hören. Doch besonders Unternehmen müssen ihre Hygienekonzepte vorschriftsmäßig umsetzen, egal ob Gastronomie, Handel, Tourismus

oder die Industrie.

Normale Preise, Ehrensache

“Unfassbar, was für Preise manche Wettbewerber immer noch für Hygiene- und Sterilisationsprodukte aufrufen. Da wird sich an der Krise hemmungslos bereichert”, sagt Thomas Herfurth, Chef von Gebäudedienste Herfurth aus Rüthen und ist darüber sichtlich verärgert. Herfurt pflegt gute Beziehungen zu seinen Lieferanten und kann daher ausreichend Material liefern – und das zu normalen Preisen, wie vor der Pandemie. “In der Krise zeigt sich der wahre Charakter – auch von Firmen.” Davon ist der sympathische Unternehmer mittlerweile überzeugt.

Leasing von Hygiene-Stationen

Für Herfurth bedeutet Krise aber auch Chance: “Man muss nur ein wenig kreativ sein und einfach anfangen!” So hat er mittlerweile damit begonnen, Hygienestationen auch auf Leasingbasis anzubieten – inkl. Belieferung der Verbrauchsmaterialien ´just in time´. “Für eine überschaubare monatliche Leasinggebühr erhalten unsere Kunden wertige Säulen inklusive Spender zur Handdesinfektion – und zwar nur solange, wie sie benötigt werden”, führt der tatkräftige Unternehmer begeistert aus. Herfurth weiter: “Wir bieten dazu einen Lieferservice in ganz Südwestfalen an – auch für die Verbrauchsmaterialien. Der Kunde bekommt so ein ´Rundum-Sorglos-Paket´ von uns!”

Laden auch für Privatkunden

Auch viele Privatpersonen benötigen Produkte zur Desinfektion und fachgerechten Reinigung. Daher hat Herfurth kurzerhand ein Ladengeschäft angemietet (Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung), sodass auch Privatleute sich zu günstigen Konditionen mit Sterilisationsmitteln eindecken können.

Thomas Herfurth uns sein Team freuen sich auf Ihren Anruf und Besuch!

Gebäudedienste Herfurth

Mittlere Straße 13

59602 Rüthen

Tel. 02952 90 28 49

Mobil 0171 47 49 589

E-Mail herfurth@sauberlinge.de