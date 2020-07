Ausstellung im Holthauser Museum entführt in Natur und Landschaft früherer Zeiten

Endlich konnte das Westfälische Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen unter gewissen Vorkehrungen seine Türen für Besucher wieder öffnen. Umso erfreulicher, dass dort zeitgleich eine neue Ausstellung eröffnet wurde, die bis Ende Juli zu sehen ist.

„Vogelfänger, Venntüten und Plaggenstecher – Natur und Landschaft vor 100 Jahren – Bilder und Filme von Dr. Hermann Reichling (1890-1948)“ ist eine Wanderausstellung des LWL, die einen interessanten Bezug zu unserer Region herstellt.

Zum Inhalt der Ausstellung heißt es: Natur und Landschaft haben sich in den vergangenen 100 Jahren stark verändert. Menschen übten Berufe aus, die es heute nicht mehr gibt. In dieser Zeit begann der westfälische Zoologe Dr. Hermann Reichling, die Landschaften Nordwestdeutschlands zu fotografieren und später auch zu filmen. Auf großformatigen Schwarzweiß-Fotos sind u.a. Vogelfänger, die mit Hilfe von Lockvögeln, den sogenannten Wacholderdrosseln, kleine Singvögel zum Verkauf auf dem Markt gefangen haben, zu sehen. Als Ornithologe fotografierte Reichling gerne die Venntüten. Es handelt sich dabei um die früher weit verbreiteten „Großen Brachvögel“. Er hat seinen Lebensraum in Mooren und Feuchtwiesen. Auch Plaggenstecher beobachtete Reichling bei ihrer Arbeit. Plaggenstecher haben früher in den Heidegebieten den obersten Boden abgetragen, um ihn als Einstreu im Stall zu nutzen.

„Die Ausstellung gibt interessante Einblicke in eine Welt, die den meisten in der heutigen Zeit unbekannt ist“, sagt Dr. Sandra Salomo, Leiterin des Kulturbüros der Stadt Schmallenberg. „Natur spielt auch bei uns eine große Rolle und so könnte das Thema sowohl Gäste als auch Einheimische interessieren.“ (sb)

Hinweis:

Die Wanderausstellung wurde vom LWL-Museum für Naturkunde, dem LWL-Medienzentrum für Westfalen, dem LWL-Museumsamt für Westfalen sowie dem Westfälischen Heimatbund erstellt

– Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 26. Juli 2020 zu den Öffnungszeiten des Museums: Mittwoch, Freitag und Samstag von 14 – 17 Uhr und Sonntag von 10 – 13 Uhr.

– Der Eintritt beträgt für Erwachsene 5,- Euro, für Kinder 2,50 Euro (Familienkarte: 8,- Euro)

– Info zum Museum auch unter www.museum-holthausen.de