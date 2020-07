Fahrzeug in besten Händen Auto Technik Schulte eröffnet modernste Werkstatt in Meschede-Enste

Auto Technik Schulte eröffnet modernste Werkstatt in Meschede-Enste

Anzeige / Advertorial



Text: Dirk Bannenberg

Fotos: Georg Hennecke

Ein echter Hingucker ist sie geworden, die neue KFZ-Werkstatt von Auto Technik Schulte an der A 46 Abfahrt Meschede-Enste. In gut acht Monaten ist vom ersten Spatenstich bis zur Eröffnung am 4. Mai ein echtes Eldorado für Autofreunde entstanden. Modern, hell und freundlich: Das ist unser erster Eindruck. Hier ist man willkommen!

Hebebühnen auch für Wohnmobile

“Auf 640 Quadratmeter Fläche haben wir nun insgesamt neun Hebebühnen, wovon zwei auch für Wohnmobile geeignet sind”, erzählt uns KFZ-Meister Dirk Schulte im Gespräch. “Wir bieten als Mehrmarkenwerkstatt dabei alles rund um das Fahrzeug, vom Reifenservice über Karosserie, Instandsetzung, Motor und Getriebe, HU und AU. Auch Inspektionen führen wir nach Herstellervorgaben fachgerecht durch, sind dabei aber meist deutlich günstiger als viele markengebundene Werkstätten”, führt der sympathische Chef weiter aus. Auch wenn manche Hersteller es vielleicht anders behaupten: Die Inspektion in der freien Mehrmarkenwerkstatt gilt für Garantie und “Scheckheftpflege” genauso wie bei einer Hersteller-Werkstatt.

Automatikgetriebespülgerät

Seit 2012 ist Dirk Schulte als KFZ-Meister selbstständig. Mittlerweile besteht sein Team aus acht Mitarbeitern, darunter drei Gesellen und vier (!) Auszubildende. “Der Nachwuchs ist mir besonders wichtig”, erklärt Schulte weiter. “So begegnen wir dem Fachkräftemangel in der Zukunft.”

Natürlich gehört die ständige Fort- und Weiterbildung zum Alltag in einer modernen KFZ-Werkstatt. Das zeigt auch die technische Ausstattung, die so nur wenige Werkstätten in der Umgebung bieten. Dazu gehört zum Beispiel auch ein “Automatikspülgerät”. Ölwechselintervalle an Automatikgetrieben sind zwar oft nicht mehr vorgeschrieben, doch bleiben regelmäßige Ölwechsel aus, kommt es über kurz oder lang zu übermäßigen Ablagerungen. Schaltprobleme sind dann häufig vorprogrammiert. Ein Ölwechsel inklusive Spülung ist da eine gute und günstige Lösung, um die Langlebigkeit eines Automatik- oder DSG-Getriebes zu erhöhen und sich teure Getriebereparaturen zu sparen.

Werkstatt für Elektro-Mobilität

Elektrofahrzeuge bestimmen mehr und mehr unser Straßenbild. Auch darauf hat sich Dirk Schulte und sein Team eingestellt. So haben sich die KFZ-Experten aus Enste für die Arbeiten an den Elektro-Street-Scootern der Deutschen Post zertifizieren lassen. Und auch für alle anderen Marken mit E-Antrieben sind die Spezialisten ausgebildet. “Dieses Jahr werde ich noch einen Lehrgang für Arbeiten unter Hochspannung direkt an den Batterien absolvieren”, sagt Schulte und man merkt sofort, dass er Feuer und Flamme für dieses Thema ist. “Auch wenn man über das ein oder andere Manko von E-Autos noch diskutieren muss: Der E-Mobilität gehört die Zukunft!”

0 % Finanzierung für Werkstattleistungen

Unvorhergesehene, größere Reparaturen können die Familienkasse stark belasten. Gut, dass Dirk Schulte zusammen mit einer Partnerbank eine 0 % Finanzierung bis 4.000,- Euro anbieten kann, Bonität vorausgesetzt. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo vielleicht aufgrund von Kurzarbeit die Euros zusammengehalten werden müssen, ist ein solches Angebot Gold wert.

KFZ-Handel

Natürlich kann man bei Schulte sein Fahrzeug nicht nur fachgerecht reparieren lassen, sondern auch günstig Autos erwerben. EU-Neufahrzeuge, Vorführwagen, Jahreswagen und Gebrauchtfahrzeuge vieler Marken hat der KFZ-Betrieb im Angebot – immer mit Garantie. Knackige Leasing- und Finanzierungsangebote, sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden, sind dabei selbstverständlich.

Sie sind eingeladen: Machen Sie sich selbst ein Bild und besuchen Sie die neue, moderne Werkstatt von Auto Technik Schulte in Meschede-Enste!

Service HU/AU und Ersatzfahrzeuge

HU und AU werden bei Schulte täglich von 9 bis 17 Uhr durchgeführt. Benötigt man für die Zeit der Reparatur ein Ersatzfahrzeug, ist das bei Auto Technik Schulte kein Problem. Der Meisterbetrieb hat einen ausreichenden Pool an Leihfahrzeugen im Angebot – und das zu günstigen Konditionen, nämlich ab 19,90 Euro pro Tag. Oder man nutzt einfach den bequemen Hol- und Bringservice!

Auf dem Bruch 6 (A 46 Abfahrt Enste)

59872 Meschede

Telefon 0 29 1/90 87 68 20

www.autotechnik-schulte.de

Geöffnet von Montag bis Donnerstag 7.30 – 17.00 Uhr Freitag 7.30 bis 16.30 Uhr

