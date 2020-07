WOLL Extramagazin „Sauerland Tennis 2020“ erschienen

Foto: Frank Gries

Stimmt die Vermutung, dass seit den Erfolgen von Steffi Graf und Anke Huber, Boris Becker und Michael Stich in den 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, Tennis hier bei uns im Sauerland kaum noch Bedeutung hat? Gibt es überhaupt noch Tennisvereine? Spielen Jugendliche noch Tennis? WOLL-Redakteur Markus Weber aus Arnsberg ist seit Kindesbeinen an, begeisterter Tennisspieler und Kenner des Tennissports im Sauerland. An die Hochzeiten des Tennissports im Sauerland, als Blau-Weiß Sundern 2003 und 2004 zweimal hintereinander Deutscher Meister in der Tennis-Bundesliga wurde, selbst Boris Becker auf dem Center-Court in der Settmecke aufgeschlagen hat, erinnert er sich mit Begeisterung. Und er weiß, Tennis im Sauerland lebt und wird geliebt. Daher hat er mit ungeheurem Engagement und großer Beharrlichkeit seit Sommer 2019 an der Idee eines WOLL-Tennismagazins für das Sauerland gearbeitet. Jetzt ist es fertig und wird ab sofort über die Tennisvereine im Sauerland an die interessierte Tennisöffentlichkeit verteilt. Und dort, wo es die Zeitschriften im Lesezirkel gibt, kann im neuen Sauerland Tennis-Magazin 2020 geblättert werden.

Foto: Frank Gries

Die Leserinnen und Leser des WOLL Tennismagazins 2020 lernen 19 Sauerland-Tennisvereine im Porträt kennen und hören von dem Tennisprofi mit Sauerländer Wurzeln, Jan-Lennard Struff, wie es im Welttennis zugeht. Zwei Top-Tennistalente aus dem Sauerland erzählen wie es auf europäischer Ebene zugeht und zwei andere junge Sauerländer studieren und spielen College-Tennis in den USA. Der bekannteste Tennisspieler der Welt, Boris Becker, war im Interview mit WOLL der Meinung: „Es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.“