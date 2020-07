Nachholtermin Auftaktveranstaltung „Vereinsentwicklung 2020 – Zeig dein Profil!“

Das Projekt „Vereinsentwicklung 2020 – Zeig dein Profil!“ der Sportjugend NRW stellt die Sportvereine und ihre Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit in den Mittelpunkt. Ziel des Projektes ist es, die sportliche und außersportliche Kinder- und Jugendarbeit zu sichern und zukunftsfähig aufzustellen.



Jeder Verein hat ein individuelles Profil, gekennzeichnet durch seine Sportarten, Angebote und Vereinskultur. Mit Hilfe einer Profilierungsmethode kann sich der Verein bewusst machen, wie er aktuell in der Kinder- und Jugendarbeit aufgestellt ist und was seine zukünftigen Ziele sind. Der KreisSportBund steht bei dieser Entwicklung mit Rat und Tat zur Seite.

Auf Grund der Corona-Krise musste im April die Auftaktveranstaltung zum Projekt leider ausfallen. Der Nachholtermin findet am 26. August 2020 von 18.00-20.00 Uhr im Parkhotel Olsberg statt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter k.osenberg@hochsauerlandsport.de oder telefonisch unter 02904-9763253. Ansprechpartnerin beim KreisSportBund ist Katja Osenberg.