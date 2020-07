Seit 20 Jahren in Schmallenberg

Von heute auf morgen Unternehmerin

Jennifer Tillmann ist vielen modeinteressierten Frauen in Schmallenberg und Umgebung bekannt. „Ich bin die Tochter von Schulten Arnold und Maria aus Selkentrop, ein richtiges Kind vom Land“, erzählt die Inhaberin des s.Oliver-Stores in der Oststraße in Schmallenberg. „Ich hätte mir auch vorstellen können, mit einem großen Traktor durch die Gegend zu fahren und in der Landwirtschaft tätig zu sein.“ Doch Jennifer hat einen anderen Weg eingeschlagen. Nach der Mittleren Reife absolvierte das Dorfkind aus dem Hawerland eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau im damals an mehreren Standorten in der Stadt Schmallenberg vertretenen Modehaus Schenk. Bernhard Schenk, der weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Bekleidungsfachmann, war ihr Lehrmeister. „Von dem habe ich eine Menge gelernt und ganz vieles abgeschaut“, sagt Jennifer. „Er hat mir auch mal einen Tritt verpasst, wenn ich in der Warenkunde Hahnentritt von Pepita nicht unterscheiden konnte.“

Kind vom Land

Nach der Lehre hat Jennifer Schulte, wie sie damals noch hieß, die Ausbildereignungsprüfung gemacht, nach dem Motto: „Wenn schon, denn schon! Dann will ich auch alles können, was für die Führung eines Geschäftes wichtig ist.“ Und diese Herausforderung kam schnell. Als 1999 vom Modehaus Schenk ein s.Oliver-Store in Schmallenberg aufgemacht wurde, war Jennifer Schulte eine begeisterte junge Verkäuferin in diesem neuen Laden. „Ich habe vom ersten Tag an voll und ganz hinter der Mode von s.Oliver gestanden“, berichtet die heute 40-jährige Unternehmerin. Am 1. Juli 2020, im jungen Alter von 20 Jahren, hat sie den Modeladen verantwortlich übernommen. Seit dieser Zeit hat s.Oliver in Schmallenberg eine stetige Aufwärtsentwicklung genommen. Vom Team der ersten Stunde rund um die inzwischen verheiratete Chefin Jennifer Tillmann, Mutter von einem Sohn (16 Jahre) und einer Tochter (6 Jahre) – „Wenn man selbständig ist, muss das schon ein wenig geplant sein. Da geht nicht alles auf einmal!“ – ist heute noch eine Verkäuferin aus Schmallenberg dabei. Insgesamt umfasst das s.Oliver-Team im Jubiläumsjahr sieben Mitarbeiter, so dass zu allen geschäftlichen Zeiten für kompetente Beratung und freundlichen Service gesorgt ist.

Ein starkes Team

Und was wünscht sich das charmante Sauerländer Dorfkind zum 20. Geburtstag ihres s.Oliver-Stores? „Dass es einfach so weitergeht. Mir und meinem Team (im Bild von links: Rita Grobbel, Christine Pallaske, Tatiana Schulte, Jennifer Tillmann, Karin Mette, Angelika Löhr, Annika Herud, Gisela Richter) macht es riesige Freude, mit den jährlich zwölf s.Oliver-Kollektionen modisch immer vorne dabei sein zu können und für Schmallenberg und Umgebung einen attraktiven Modetreffpunkt für moderne Frauen führen zu dürfen.“ So kann es also noch viele Jahre weitergehen. Dann werden wir hoffentlich noch so manches kleinere oder größere Jubiläum mit Jennifer Tillmann und ihrem Team vom s.Oliver-Store in Schmallenberg feiern.