Wir sind Heimat!

Schmallenberg und Eslohe

von Anna Verburg

Alles befindet sich im stetigen Wandel. Umstände, Situationen und Verhältnisse können sich binnen von Sekunden verändern. Einen Atemzug später und nichts ist mehr, wie es mal war. Einfach so. Ohne, dass wir etwas daran ändern können. Wir alle müssen mit dem Wandel gehen. Doch in Zeiten der Digitalisierung wird es immer wichtiger, den Wert unserer Heimatschätze zu sehen. Die Entscheidung, wo man Einkaufen geht, kann einen großen Unterschied machen.

Zusammen ergeben wir ein Gesamtbild. Fehlt ein Teil, wird das Bild nie wieder vollständig. Die Fassade fängt an zu bröckeln. Hast du schon Mal drüber nachgedacht, was es über dich aussagt, wo du kaufst?

„Das Glück ist nur ein Buch entfernt“

Bücher haben die Macht, uns an ferne Orte zu bringen, ohne dabei nur einen Fuß vor die Tür setzten zu müssen. Du schlägst das Buch auf und befindest dich plötzlich in einer anderen Kultur, in der Vergangenheit oder in einer ganz anderen Welt. Reisen an ferne Orte war noch nie so einfach wie beim Lesen. Noch nie so umweltfreundlich. Doch es war einmal … Heute wird mit einem Klick bestellt und das Buch ist auf dem Weg zur Haustür. Die Möglichkeit, ebenso einfach das Buch in der Buchhandlung bestellen zu können vergessen viele. Diese Entscheidung betrifft nicht nur die Bücherhandlungen, sondern auch die Umwelt. Wann wurde die Empfehlung vom Buchhändler mit einem: „Kunden, die diesen Artikel kauften, kauften auch… “ ausgetauscht? Sind die Empfehlungen eines Computer-Algorithmus wirklich die, die wir wollen?

Foto: Anna Verburg

Empfehlungen vom Wortreich-Team für Jung und Alt:

Für alle, die noch Wert auf persönliche Empfehlungen legen und die Stöberei in der Buchhandlung nicht missen möchten sind bei Wortreich in Schmallenberg an der richtigen Stelle.

Tilda Apfelkern. Das Zauberpicknick im verwunschenen Garten von Andreas H. Schmachtl

Tilda Apfelkerns neuestes Abenteuer im Bilderbuchformat zum Vorlesen in zwölf Kapiteln begeistert alle – durch einen Hauch von Magie und jede Menge Spannung. Tilda Apfelkern kann es kaum glauben: Igel Rupert erforscht die Geschichte des kleinen Dorfes zwischen den Hügeln, und ein Vorfahre der holunderblütenweißen Kirchenmaus, Anselmus Apfelkern, soll ein rüpelhafter Ritter gewesen sein! Tilda macht sich zusammen mit Postmaus Molly auf Spurensuche …

Abenteurerküche – Susanne Klug

Draußen schmeckt es am besten! Und jeder Outdoor-Ausflug macht ordentlich Hunger und Appetit. Gut, wenn man mit Susanne Klugs „Abenteurerküche“ vorgesorgt hat. Dann werden nämlich italienische Antipasti-Spieße, Melonen-Salat-Sticks, Wraps, gefüllte Brote, Obst und Gemüse, Cake-Pops und süße Schnecken aus dem Rucksack und dem Picknickkorb gezaubert.

Foto: Anna Verburg

Picknick mit Bären von Bill Bryson

Bill Bryson will es seinen gehfaulen Landsleuten zeigen: Gemeinsam mit seinem Freund Katz, der aufgrund gewaltiger Leibesfülle und einer festverwurzelten Leidenschaft für Schokoriegel nicht gerade die besten Voraussetzungen dafür mitbringt, will er den längsten Fußweg der Welt, den „Appalachian Trail“, bezwingen. Eine abenteuerliche Reise quer durch zwölf Bundesstaaten der USA beginnt …

Besondere Geschenke kommen vom Herzen

Foto: Anna Verburg

Ist es nicht ein ganz anderes Gefühl, die selbst gestrickten Socken von der Oma zu tragen, anstatt einfach gekaufte Wollsocken? Selbstgemachtes wird in Handarbeit mit Liebe gefertigt und nicht von perfekten Maschinen. Nicht immer hat man die Zeit, persönliche Geschenke selbst anzufertigen. Für alle, die dennoch auf der Suche nach einer kleinen persönlichen Geste, einem Geschenk oder einem Souvenir sind – werden im Laden Natur & Gravur in Schmallenberg fündig. Jedes Stück ist in Handarbeit gefertigt und aus der Region. So einfach kann man ein Stück Heimat verschenken für die Menschen, die einem wichtig sind. Nur das Beste aus der Region.

Foto: Anna Verburg

Was macht ein Haus zu einem Zuhause? Die Bilder, die Geschichten erzählen, ohne ein Wort zu gebrauchen. Fotos und Bilder werden mit Rahmen stilvoll und effektvoll in Szene gesetzt. Du bist auf der Suche nach einem schönen Bild oder nach einem passenden Bilderrahmen?

In der Kunstwerkstatt Weber findest du moderne, klassische, einfache, außergewöhnliche und ausgefallenen Bilderrahmen. Oder möchtest du selbst in die Welt der Malerei eintauchen und lernen den Pinsel richtig zu schwingen? Burkhard Weber bietet neben seinem Knowhow, Beratung, eigenen Bildern auch noch Malkurse an. Übrigens ist die Kunstwerkstatt umgezogen! Ab jetzt in der Weststr. 3!

Perfect Day

Foto: Anna Verburg

Kleider sehen an jedem Menschen anders aus. Nur weil es auf einem Bild in einem Onlineshop gut aussieht, heißt es noch lange nicht, dass es zu dir als Person passt. Ein besonderer Anlass steht bald an oder dein „großer Tag“?

Bei Perfect Day in Eslohe findest du nicht nur eine unwahrscheinlich große Auswahl an traumhaften Kleidern, sondern gratis dazu gibt es eine ehrliche Meinung. Kompetente und zuvorkommende Beraterinnen und Schneiderinnen stehen bei deiner Wahl zur Seite, um dein Traumkleid zu finden.

Es kommt auf die kleinen Dinge im Leben an. Ein Satz, den sicherlich jeder von uns kennt und in allen Lebensbereichen zutrifft. Mit kleinen Accessoires wie Decken, Kerzen oder Vasen wird jedes Heim direkt wohnlicher. Der Trend geht leider immer mehr in Richtung „immer wieder neu kaufen”, anstatt auf die Qualität zu achten. Gerade bei Utensilien für die Küche und den restlichen Haushalt geht es auf Dauer nicht nur an die Geldbörse, sondern auch die Umwelt und die Gesundheit leiden unter dieser Art von Konsumierung.

Foto: Anna Verburg

Das Geschäft Wüllner Bigges in Schmallenberg hat sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei und auf eine freundliche Beratung mit den neusten Trends kann man sich auch verlassen.

Was haben all diese Einzelhändler gemeinsam?

Die Menschen, die dahinterstehen. Wir sind alle miteinander verbunden und ergeben zusammen ein Gesamtbild. Und in jedem Gesamtbild stecken mehrere Lebenswerke. Leidenschaften. Träume. Familien. Vielleicht kam Corona genau richtig, um endlich die Rarität unserer Heimatschätze in einem neuen Licht zu sehen. Leere Straßen und geschlossene Geschäfte. Wir hatten die „Kostprobe”, wie unsere Region ohne unsere Einzelhändler zu einer Geisterstadt wird. Wenn wir nur unsere Einkaufsgewohnheiten ändern, behalten wir unser Gesamtbild.

Es sind die Krisen, die uns wachsen lassen – meist zusammen. Vergesst nicht, wir sind Schmallenberg. Niemand anders. Zusammen ergeben wir ein Bild unserer Region.