Unterhaltung im Sauerland: Auf den Spuren von Sherlock Holmes

Krimis und die englische Kultur: Beides scheint in Deutschland und im Sauerland besonders beliebt zu sein. Eine fiktive Figur vereint dabei die beiden Phänomene. Sherlock Holmes, erdacht von dem schottischen Schriftsteller Arthur Conan Doyle, zählt bis heute als einer der berühmtesten Detektive. Kein Wunder also, dass Adaptionen des Buches in Form von Theater oder beim Rätselraten in Live-Escape-Spielen immer wieder im Sauerland auftauchen. Auch in anderen Formen der Unterhaltung wie dem Gaming sowie den Casinos werden Fans von Sherlock Holmes fündig. Wie der britische Detektiv unsere Region verzaubert, erfahren Sie hier.

Image by tookapic from Pixabay

Theaterabend mit Sherlock Holmes

Erst Anfang dieses Jahres konnten wir den weltberühmten Detektiv Sherlock Holmes zusammen mit Dr. Watson, seinem treuen Gefährten, live erleben. Der bekannte Krimi wurde durch den Autor Ken Ludwig in der Theaterversion eine besonders unterhaltsame Komödie. Der Auftritt der fünf Darsteller entpuppte sich als voller Erfolg. Nicht zuletzt, da diese insgesamt 36 verschiedene Rollen spielten.

Auch im März 2015 fand sich der weltbekannte Detektiv bereits auf einer der Theaterbühnen im Sauerland wieder. In dem Stück Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper ging es um diverse Morde und ein vergessenes Sanatorium in der Ostsee während eines heftigen Sturmes. Hier versuchte Sherlock Holmes alles in seiner Macht Stehende, um den Kriminellen Jack the Ripper zu finden und zu stellen. Der bekannte Schauspieler Ulli Kinalzik nahm dabei eine der Hauptrollen ein, was das Event in der Attendorner Stadthalle zum vollen Erfolg machte.

Der berühmte Detektiv in der Unterhaltungsindustrie

Nicht nur im Theater, sondern auch in anderen verschiedenen Bereichen der Unterhaltung finden wir Sherlock Holmes immer wieder. Beispielsweise gab es ganze vier Staffeln der beliebten Mystery-Serie Sherlock, die bei Netflix und Amazon Prime Video verfügbar sind. In der Serie wird der Detektiv als strategisches Genie dargestellt, das seinen Mitmenschen immer zwei oder drei Schritte voraus ist. Hauptdarsteller ist Benedict Cumberbatch, der durch seine Rolle als Detektiv Sherlock Holmes den Durchbruch erlangte.

Image by VanDulti from Pixabay

Auch Fans von Videospielen kommen nicht zu kurz, wenn es um Sherlock Holmes geht. Online Casinos wie das LeoVegas Casino bieten unter anderen den Slot Mr Holmes & The Stolen Stones auf ihrer Webseite an. In dem Spiel dreht sich alles um das Erforschen von London und es ist aufgrund seines britischen Charmes bei Glücksspielfans aus Deutschland besonders beliebt. Der Slot des Softwareanbieter Yggdrasil bietet 5 Walzen, 20 Gewinnlinien und einen progressiven Jackpot.

Ebenfalls der neueste Teil der Videospielserie Sherlock Holmes erfreut sich reger Beliebtheit bei Fans des erfolgreichen Detektivs. In Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter spielen wir als Holmes selbst und versuchen, das Böse in den Straßen Londons aufzudecken. Spieler mögen vor allem die einzigartige Mischung aus Abenteuer, Action und Mystery.

Escape-Room für Krimifans

Doch muss es nicht immer der Computer oder der Fernseher sein, mit dem man die Abenteuer des weltbekannten Detektivs erleben kann. In Freienohl befindet sich der beliebte Rateraum, wo die Spieler ganz à la Sherlock Holmes Verbrechen und Rätsel aufklären müssen, um sich aus dem Raum zu befreien. Dort können tolle Abende verbracht werden und der Geburtstag oder der Junggesellenabschied auf eine ganz besondere Art und Weise erlebt werden.

Sherlock Holmes spielt in der heutigen Kultur eine große Rolle – auch im Sauerland. Egal, ob Theater, Casino und Konsole sowie der Rateraum, auf die Spuren des Detektivs kann man sich auf verschiedenste Weisen begeben.