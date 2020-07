Zentrales Informationsportal für die Ausbildung Karriereeinstiege in der Region Hellweg-Hochsauerland – für Eltern, Lehrkräfte und Schüler/innen

Für die meisten Jugendlichen und ihre Eltern zählt der Übergang von der Schule in den Beruf zu den größten Herausforderungen. Welche Ausbildung oder welcher berufliche Weg passt zu meinem Kind? Wo gibt es vor Ort oder in der Region die besten Angebote? Worauf kommt es an, um im Beruf erfolgreich zu sein? Diese und viele weitere Fragen machen Jugendlichen und Eltern gleichermaßen viel zu schaffen.

Karriere-hier – eine Initiative des regionalen Ausbildungskonsenses

Kinder sehen in ihren Eltern die wichtigsten Berater und Unterstützer, wenn es um die Berufs- und Studienwahl geht. Mit der Informationsseite www.karriere-hier.de unterstützt die Initiative des „Ausbildungskonsens Hellweg-Sauerland“ Eltern und ihre Kinder kompetent auf dem beginnenden Karriereweg. www.karriere-hier.de ist die Informationsseite für Eltern, Lehrer/-innen und Ausbildungsinteressierte über berufliche Karrierewege im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest.

Die Partner des Ausbildungskonsens, bieten unkompliziert, praxisorientiert und branchenbezogen Hilfestellung an. Dazu gehören konkrete Beratungsangebote, Einblicke in Unternehmen, die dafür ihre Türen öffnen, und auchElternabende an Schulen mit Ausbildern, Unternehmern und Auszubildenden.

Der Ausbildungsmarkt bietet weiterhin gute Möglichkeiten

WOLL sprach mit den beiden Experten. Klaus Bourdick und Sebastian Rocholl koordinieren den Ausbildungskonsens Hellweg-Sauerland. Sie wissen, welche Vorteile und Chancen der regionale Ausbildungsmarkt jungen Menschen bietet.

WOLL: Wie sind die Ausbildungsmöglichkeiten allgemein in der Region Hellweg/Sauerland?

Klaus Bourdick: Das Angebot an Ausbildungsplätzen ist ebenso vielfältig wie die Karrierewege, die sich bieten. Wenn man weiß, was einen interessiert, dann findet man, egal, ob im Handwerk, in der Industrie, im Dienstleistungsbereich oder im Sozialen bzw. Gesundheitsbereich, einen guten Einstieg und Grundstein für seinen weiteren Weg. Zuletzt standen 1,44 Ausbildungsplätze pro Bewerber/-in zur Verfügung. Das Angebot ist also riesig. Sebastian Rocholl: Ausbildung ist ein wichtiges Thema in unserer stark mittelständisch geprägten Region. Die heimischen Unternehmen sind sich ihrer Ausbildungsverantwortung bewusst und bemühen sich sehr frühzeitig um die besten Nachwuchskräfte, da ihnen die Fachkräftesicherung für ihren Betrieb wichtig ist.

WOLL: Welche Möglichkeiten bietet Karriere-hier im Vergleich zu anderen Portalen und Initiativen?

Klaus Bourdick: Der große Vorteil des Elternportals ist, dass die Eltern über diese eine Seite alle Informationen erhalten, die regional zum Thema Berufswahl wichtig sind. Wir sind so etwas wie der Filter, der heraushebt, was wichtig und weiterbringend sein könnte. Eines unserer Prinzipien für das Portal ist es, multimedial ausschließlich echte, praxisorientierte Karrierewege zu zeigen, die reale Menschen in realen Unternehmen der Region vorstellen – zum Beispiel durch unsere eigene Videoreihe „ErfolgReicher“.

WOLL: Welche Chancen und Möglichkeiten bietet der Ausbildungsmarkt jetzt aktuell in der Corona-Krise? Welche Beratungsmöglichkeiten kann man nutzen?

Sebastian Rocholl: Wir können uns in unserer Region auch in diesen schwierigen Zeiten über einen stabilen Ausbildungsmarkt freuen, der jungen Menschen sehr gute Perspektiven bietet. Für alle Schulabsolventen und natürlich auch für den aktuellen Abiturjahrgang bestehen gute Chancen, direkt nach dem Schulabschluss in eine Berufsausbildung zu starten – zum Beispiel, wenn das geplante Auslandsjahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu realisieren ist oder noch keine Pläne gemacht sind, wie es nach der Schule weitergehen soll.



Klaus Bourdick: Alle Partner von Karriere-hier bieten hierzu ganzjährig ein breites Beratungsangebot für Betriebe und junge Menschen an und vermitteln freie Ausbildungsplätze. Weitere Informationen zu Angeboten und Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt findet man immer aktuell auf unserer Webseite.

Der Ausbildungskonsens der Region Hellweg-Sauerland

Das Gremium ist breit aufgestellt. Beteiligt sind die Agentur für Arbeit, die SGB-II-Träger, die Kreiswirtschaftsförderungen, Kammern und Kreishandwerkerschaften, der DGB, die Kommunalen Koordinierungen der beiden Kreise, der Unternehmensverband, sowie die Regionalagentur Hellweg-Hochsauerland. Koordiniert wird das Gremium bei der IHK Arnsberg. „Dieses Gremium fasst die Kompetenzen und das Know-How verschiedenster regionaler Arbeitsmarktpartner an einer Stelle zusammen. Dies führt zur fundierten und abgewogenen Einschätzung der Entwicklung des Arbeits- und Fachkräftemarktes“, so Klaus Bourdick in seiner Funktion als Sprecher des Gremiums. „Die Verabredung von gemeinsamen und aufeinander abgestimmten Maßnahmen aller Partner ist das Besondere in unserer Region. Das gibt es anderswo so nicht und gemeinsam erreicht man einfach mehr.“