Virtuelle Realität wird im Sauerland erlebbar

Der digitale Wandel erfasst die Leben der Menschen auf vielfältige Weise. Auch im Sauerland ist die Digitalisierung längst angekommen. Eine Technologie, die in der Unterhaltungsindustrie ihren Ursprung fand, tritt aktuell auch in die Kulturlandschaft: Die virtuelle Realität (VR) lässt die Menschen mit allen Sinnen in eine andere Welt treten und bringt damit Geschichten und Wissen auf erlebbare Weise den Nutzern näher. Im Sauerland lässt sich die virtuelle Realität inzwischen an diversen Stellen auf unterschiedliche Art und Weise erleben.

Immersive Erlebnisse sind im Trend

Besonders in der Unterhaltungsindustrie lässt sich der Wunsch nach immersiven Erlebnissen, in denen der Nutzer in neue Welten tritt, bereits seit geraumer Zeit erkennen. Entwickler versuchen mit immer lebensechteren Grafiken, atmosphärischer Musik, mitreißendem Storytelling und personalisierbaren Charakteren Videospiele zu kreieren, die den Spieler über den Bildschirm selbst in das Universum des Games entführen. Die virtuelle Realität geht allerdings noch einen Schritt weiter und lässt Gamer in die dritte Dimension treten. Aktuell etablieren sich VR-Games in der Branche zunehmend, während immer mehr Haushalte über eine VR-Brille verfügen, um in die Spielwelt einzutauchen. Die Games können beispielsweise über PlayStation oder PC gespielt werden. Auch im Bereich des Glücksspiels ist der Trend zu einem immersiven Erlebnis erkennbar. So wird im Online Casino heute eine breite Palette der beliebtesten Casinospiele wie Roulette, Blackjack und Spielautomaten in verschiedenen Varianten angeboten. Besonders gefragt ist dabei das Live Casino, wo ein echter Croupier via Livestream auf den Bildschirm der Spieler übertragen wird und damit echtes Casinofeeling in die eigenen vier Wände bringt. Der Wunsch nach immersiven Erlebnissen hört jedoch im Bereich der Unterhaltung nicht auf, denn auch Kulturinstitutionen machen sich die neue Technologie heute zunutze.

Stadtbibliothek Arnsberg setzt auf die virtuelle Realität

Seit letztem Jahr verschmelzen in der Stadtbibliothek Arnsberg die virtuelle und analoge Welt. Die Bibliothek macht sich den digitalen Wandel zunutze, um Besuchern auf immersive Art und Weise Wissen näherzubringen. Über eine VR-Brille ist es in Arnsberg jetzt möglich, virtuell das Haus der Anne Frank zu besuchen. Durch die Technologie fühlen sich Besucher tatsächlich, als stünden sie selbst im Raum, in dem Anne Frank einst wohnte. Neben der virtuellen kommt auch die erweiterte Realität in der Stadtbibliothek Arnsberg zum Einsatz. Hier können Besucher ein Tablet auf den Körper richten, um die Organe und den Blutkreislauf genau betrachten zu können. Es wird über die Kamera direkt unter anderem das schlagende Herz eingeblendet, als würde man in einen echten Körper blicken. Mit diesen erweiterten Realitäten geht die Bibliothek neue Wege und bringt Kultur und Wissen über eine Sinneserweiterung in die Köpfe der Menschen.

Sauerland-Museum mit VR-Ausstellung

Nicht nur die Stadtbibliothek Arnsberg, auch das Sauerland-Museum macht sich jetzt die virtuelle Realität zunutze, um Besuchern Kulturgüter auf immersive Weise näherzubringen. Im März eröffnete im Neubau die Ausstellung mit dem Titel Das Paradies vor der Haustür, welche die Tourismusgeschichte der vergangenen 100 Jahre der Region Sauerland veranschaulicht. Der Werdegang seit der Industrie im Ruhrgebiet um 1900 bis hin zu den vielen Freizeitmöglichkeiten und der grünen Landschaft des Sauerlandes, die heute die Region prägen, wird für Besucher vorgestellt. Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist die Station mit der VR-Brille. Hier können Gäste virtuell erleben, wie es sich anfühlt, mit dem Bob die Veltins-Eisarena herunterzurasen. Als würde man sich selbst in der Bobbahn befinden, wird die Attraktion im Sauerland-Museum in der VR erlebbar.

Zahlreiche weitere Möglichkeiten für die virtuelle Realität in der Region

Das Potenzial der virtuellen Realität ist immens und zeigt sich in den verschiedensten Branchen und sämtlichen Bereichen des Lebens. Schon die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH (ESZW) nutzte in Kooperation mit der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) die virtuelle Realität zur Vermarktung der Bahn. Mithilfe der VR-Brille lässt sich die Bahn über ein 360-Grad-Video hautnah erleben. Auf diese Weise sollen die Menschen vermehrt für diese begeistert werden. Auch die Volksbank Sauerland beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der erweiterten sowie virtuellen Realität und sieht virtuelle Kundengespräche in der Zukunft sowie die Möglichkeit, mithilfe der erweiterten Realität den nächstgelegenen Bankautomaten zu finden. Zuletzt bietet auch die Freizeitwelt Sauerland ein Tor in eine andere Welt. In der Hologate Arena werden Erlebnisse in der virtuellen Realität in der Gruppe möglich. So kann man gegen Roboter und Zombies antreten und mit Freunden oder Kollegen Wettkämpfe in der VR starten.

Die Digitalisierung bringt zahlreiche Neuerungen und Innovationen mit sich. Die virtuelle Realität ist eine von ihnen, die aktuell mit dem anhaltenden Wunsch nach immersiven Erlebnissen in immer mehr Bereiche Einzug hält. Im Sauerland machen sich Kultureinrichtungen die neue Technologie zunutze, um den Menschen Wissen und Geschichten näherzubringen.