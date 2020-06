Siegreiche Sauerländer Kreativität! – GEFU Gewinnt „German Brand Award“

Nach dem Gewinn des German Design Awards (GDA) der Designserie „X-Plosion“ fügt GEFU nun noch einen weiteren Erfolg zur Unternehmenshistorie hinzu. Am 18. Juni 2020 erhielt die Marke den „German Brand Award“ für seine Kampagne, sein durchdachtes Konzept und die Umsetzung der verfolgten Strategien zur Markteinführung der Designserie. „Wir sind mehr als stolz, von so einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft für unsere umfassende und kreative Kampagne gelobt zu werden. Unter 1.200 Einreichungen aus 14 Ländern als ein Gewinner ausgezeichnet zu werden, bestätigt den Erfolg unserer kreativen Marketingideen“, so Gefu-Inhaber Rudolf Schillheim.

Mit gleich mehreren Sonder-POS Aktionen versorgt GEFU den Handel und den Endverbraucher. Das Thema Würzen wird über die verschiedensten Kanäle auf besondere Weise in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Hier gib es – neben maßgeschneiderten, exklusiven In-Store Aufbauten und Pop Up Stores – zusätzlich integrierte Probierstationen, die in Kooperation mit der Gewürzmanufaktur Spicebar bestückt werden. Zusätzlich sorgen 3D Displays sowie fantasievoll umgesetzte filmische Produktpräsentationen – gestaltet durch Kreativpartner und Filmproducer Michael Martin – für Aufmerksamkeit und wecken Lust auf Gewürzexplosionen. Der Profi im Bereich Storytelling für Marken, der auch bei den WOLL-Kennern kein Unbekannter ist, zeichnet nicht nur für den X-Plosion-Film verantwortlich, sondern auch für das kreative Gesamtpaket im Bereich Marketing- und Vertriebsmaßnahmen zur Einführung der Designserie.

Hier gelangt ihr zum Video über die Designserie „X-Plosion“: https://www.youtube.com/watch?v=8mz6lS1YU7Q