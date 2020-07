Schmallenberg / Sauerland. Die Gastgeber der Hotelkooperation „Die Sterne im Sauerland“ haben sich ein besonderes Sommer-Urlaubs-Übernachtungs-angebot für ihre Nachbarn im gesamten Sauerland überlegt. Schon ab 50 Euro pro Person im Doppelzimmer bieten die teilnehmenden Hotels Übernachtungen inkl. reichhaltigem Frühstück an, und das speziell für die Einwohnerinnen und Einwohner, die in einer der Sauerländer Kommunen leben.

Hotel Jagdhaus Wiese

50 Euro pro Nacht für Sauerländerinnen und Sauerländer

„Das umfasst einen recht großen Einwohnerkreis, wenn man mal alle Postleitzahlgebiete zusammenfasst, die zum Sauerland gehören.“, erzählt Elke Stahlmecke, die Kooperationsmanagerin. „Zum Sauerland gehören mehr als 80 Postleitzahlgebiete in den Kreisen Soest, Waldeck-Frankenberg, Olpe, HSK und dem Märkischen Kreis.“ Für all diese Menschen gilt das Angebot ab sofort bis zum 31. August 2020. „Mit diesem Angebot haben die Einheimischen Gelegenheit, einmal ihre Heimat durch die Touristenbrille zu betrachten und auch hier vor Ort Neues zu entdecken.“, so Stahlmecke. Die teilnehmenden Hotels, sowie die genauen Preise und Buchungsbedingungen sind unter www.die-sterne-im-sauerland.de aufgeführt. Buchbar sind die Aufenthalte telefonisch oder per Mail und der aktuelle Wohnort muss natürlich per Ausweisdokument belegt werden.

Hotel Rimberg – Außenbereich