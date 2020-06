Lieblingskleidung wieder fit machen

Einladung zum Reparieren und Verändern in der TEXTILE Reparaturwerkstatt

Das Lieblingsshirt verwaschen und durchlöchert. Die Corona-Zeit hat auch unsere Kleidung gefordert, oder auch vergessene Schätze zum Vorschein gebracht. Darum startet die TEXTILE Reparaturwerkstatt. Freitag am 17. Juli von 18.00 bis 21.00 Uhr geht es los in Schmallenberg am Kutscherweg 1. Für alle, die in Handarbeit kreativ sein und neuen Schwung in den Kleiderschrank bringen möchten. Wie in den offenen Werkstätten auch hier mit fachkundiger Unterstützung.

Die eigenen Lieblingssteile haben in der Corona-Zeit viel gelitten und sehen vielleicht nicht mehr so aus, wie sie sollten. Eine Naht ist aufgeplatzt, die Jeans durchgescheuert, ein dickes Loch oder die Hose zu langweilig. Vielleicht wurden beim Aussortieren auch alte Teile im Kleiderschrank entdeckt, bei denen man nicht weiterweiß. Es sind nur Kleinigkeiten, die nicht gefallen, doch wegwerfen kommt nicht in Frage. Aber Hilfe ist nicht weit entfernt: In der TEXTILE Reparaturwerkstatt unterstützt die Schneiderin und Kunsttöpferin Ingrid Hennecke aus Grafschaft fortan bei der Reparatur und Veränderung von Kleidungsstücken.

Freitags von 18.00 bis 21.00 Uhr am Kutscherweg 1 in Schmallenberg, am 17. Juli, 04. September, 09. Oktober und am 13. November 2020.

Einfach vorbeikommen, mitmachen und lernen, egal ob Anfänger oder Profi, Jung oder Alt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Materialien werden frei zur Verfügung gestellt, doch natürlich darf das Kleidungsstück nicht fehlen.

Aus hygienerechtlichen Gründen bitte Mund-Nase- Schutz und ein kleines Handtuch mitbringen. Auf die Corona-Schutzregeln wird geachtet.

Veranstalter des Projektes ist das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg. Die TEXTILE Werkstatt wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Programm “LandKULTUR” gefördert.