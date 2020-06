Kappest zu Besuch … ein voller Erfolg!

Teil 2: JUGENDKUNSTSCHULE kunsthaus alte mühle veröffentlicht

Der erste Beitrag des filmischen Pilotprojektes Kappest zu Besuch …, der das Westfälische Schieferbergbau- und Heimatmuseum in Holthausenvorstellt, ist mit 22.000 Klicks auf der Facebook-Seite des Schmallenberger Sauerland Tourismus ein voller Erfolg. Nun ist der zweite Film erschienen, in dem Kameramann Roman Schauerte und Fotograf Klaus-Peter Kappest die JUGENDKUNSTSCHULE kunsthaus alte mühle vorstellen.

Die Freude bei der Stadt und dem Schmallenberger Sauerland Tourismus ist groß. 22.000 Klicks in 14 Tagen für den Film zum Museum Holthausen. Das sei keineswegs eine Selbstverständlichkeit, heißt es vom Schmallenberger Sauerland Tourismus. Und Dr. Sandra Salomo, Leiterin des Kulturbüros der Stadt Schmallenberg fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen nach wie vor neugierig auf die vielfältigen Kulturmöglichkeiten in Schmallenberg sind.“ Das Interesse der Menschen zeigt sich auch bereits beim zweiten Film zur Jugendkunstschule. Binnen 24 Stunden sahen schon mehr als 6.000 Facebooknutzer den Beitrag – Tendenz steigend.

Zu sehen ist der Film auch auf youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v=iMMf5RtBoD4

Alle Filme sind ab ihrer Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt Schmallenberg, den Plattformen des Schmallenberger Sauerland Tourismus und den Kanälen der Kultureinrichtungen zu sehen. Am 12. Juli wird der vorerst letzte Film veröffentlicht zum Museum Besteckfabrik Hesse veröffentlicht.

Das Projekt wurde unter anderem durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) gefördert.