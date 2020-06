Unter strengen Hygiene- und Abstandsvorgaben hat zu Beginn dieser Woche die Schmallenberger CDU ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September nominiert. Exakt 100 Mitglieder trafen sich im großen Saal des Bad Fredeburger Kurhauses, der somit unter strenger Einhaltung des Abstandsvorgaben voll besetzt war.

Nach einer inhaltlich starken Bewerbungsrede gaben bei drei Enthaltungen 96 Mitglieder ihre Stimme für Burkhard König als Bürgermeisterkandidat für Schmallenberg ab. Der bisherige, langjährige Schmallenberger Bürgermeister Bernhard Halbe hatte vor einigen Monaten erklärt, nicht antreten zu wollen.

Schmallenberg bekommt einen neuen Bürgermeister

Mit Dietmar Weber für die UWG und Jörg Rostek für Bündnis 90/Die Grünen treten bei der Kommunalwahl im September zwei weitere Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl an. Somit wird es auf alle Fälle am Wahlabend einen neuen Bürgermeister für die Stadt Schmallenberg geben. Bis dahin geht es für die CDU und die anderen zur Wahl antretenden Parteien (UWG, SPD, BFS, Bündnis 90/Die Grünen und Die Partei) darum das jeweilige Wahlprogramm den Wählerinnen und Wählern vorzustellen. Das Wahlprogramm der CDU wird am 29. Juni der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Stadtverbandsvorsitzende Dr. Matthias Schütte dazu: „Jetzt werden die Weichen für die nächsten fünf Jahre Kommunalpolitik gestellt. Wir wollen und dürfen auch in der aktuellen Krise die vielen anderen Themen vor Ort, von der Gesundheitsversorgung über Kinderbetreuung, Schulen, Klima und Umwelt, Infrastruktur, Gute Finanzen, Wirtschaft und Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Soziale Dienste, Feuerwehr, Wasserversorgung, Ehrenamt, Kultur und vieles mehr nicht aus dem Auge verlieren.“

Bürgermeisterkandidat der CDU Burkhard König aus Westfeld

Insgesamt 38 Ratsmitglieder wählen

Die CDU hat bei ihrer Versammlung mit Mehrheiten zwischen 96 und 98 Stimmen im ersten Wahlgang alle vom Vorstand vorgeschlagenen Wahlbezirkskandidaten und die Kandidaten für die Reserveliste gewählt. In acht von zehn Wahlbezirken konnte die CDU jeweils neue Kandidaten nominieren. Unter den sogenannten Listenplätzen von 1 bis 26 wurden 12 neue Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, die aus allen Altersgruppen kommen. Jüngster Direktkandidat ist mit 25 Jahren Luca Putzu, der für den Wahlkreis Schmallenberg Mittestadt antritt. „Wir freuen uns über das kommunalpolitische Engagement der vielen neuen Kandidaten. Die CDU kann so Kontinuität und Wandel wieder hervorragend miteinander vereinen“, erklärt Schütte. „An der Spitze, auf Listenplatz 1, steht erstmalig in Schmallenberg eine Frau. Katja Lutter (44), Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, wurde mit 98 Stimmen auf Listenplatz 1 gewählt. Die Frauenquote unter den Listenplätzen 1 bis 26 liegt bei rund 25 %, das ist ein für Schmallenberg einmaliger Wert.“ Einstimmig haben die CDU-Mitglieder auch die drei Direktkandidaten für den Kreistag, Christiane Gerbe, Ralf Fischer und Frank Schauerte sowie deren Vertreter nominiert.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU für die Kommunalwahlen am 13. September

Von den insgesamt 38 Plätzen im Rat der Stadt Schmallenberg werden 19 direkt in den Wahlbezirken gewählt und weitere 19 Kandidaten kommen über die Reserveliste, entsprechend ihrer Position auf dieser Liste und dem Wahlergebnis am 13. September in den Rat. Im aktuellen Rat hat die CDU mit 22 Sitzen die absolute Mehrheit. Jeweils 5 Sitze fallen auf die UWG und BFS, 3 Sitze haben die Partei Bündnis 90/Die Grünen und die SPD. Es sind ab heute 18. Juni noch 88 Tage, dann werden wir wissen, wie der neue Bürgermeister der Stadt Schmallenberg heißt und wer als Ratsmitglied dann mitentscheidet, wenn es um die kommunalen Aufgaben und Entscheidungen geht.