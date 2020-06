Hotline: Berufschancen im Handwerk – Bildungslotsen stehen für alle Fragen rund um die Berufswahl bereit

Auch wenn die Handwerkskammer Südwestfalen wegen der Corona-Krise derzeit für Besucher geschlossen ist, geht die Beratung über die Perspektiven im Handwerk für SchülerInnen und Jugendliche in der Berufswahlphase weiter. Im Handwerk gibt es rund 130 verschiedene Handwerksberufe! Nach wie vor bieten zahlreiche Betriebe freie Lehrstellen an und suchen Auszubildende für das neue Lehrjahr 2020. Die Bildungslotsen der Handwerkskammer stehen telefonisch und per E-Mail für Gespräche bereit und geben umfassende Informationen und Orientierung. Auch wer sich nur allgemein zur Berufswahl mit Experten unterhalten möchte, ist willkommen.

Zu erreichen ist die Hotline von montags bis freitags zwischen 10 und 14 Uhr unter der Telefonnummer 02931 877 – 432. Einen aktuellen Überblick über der Handwerkskammer Südwestfalen gemeldete offene Lehrstellen bietet die Lehrstellenbörse. Der Shortlink lautet https://ogy.de/1bcc