Hochsommer im Sauerland – so steigt der Schlafkomfort

Nach den extrem heißen Sommern der letzten beiden Jahre ist die Spannung groß, ob uns 2020 wieder manche Hitzeschlacht droht. Dies wird für Tausende Menschen unserer Region gerade in den Nächten zum echten Problem. Fehlt die Möglichkeit, vernünftig zu lüften, ist es schnell vorbei mit der erholsamen Nacht. Dabei helfen bereits kleine Hilfsmittel wie klimatisierende Topper für die Matratze weiter, das Schlafgefühl auch bei widrigen Bedingungen zu verbessern.



Sommerhitze – ein alljährliches Problem daheim



Temperaturen jenseits der 30 Grad machen vielen Menschen zu schaffen. Während sich in vielen ländlichen Ortschaften hier im Sauerland die Hitze weniger staut als in den Großstädten, bleiben die Nachtstunden auch in unserer Region oft unerträglich. Dies gilt ganz besonders für Mieter im Dachgeschoss, in dem sich die Hitze staut und selbst gutes Lüften wenig hilft.



Viele Menschen fühlen sich nach einer hochsommerlichen Nacht nicht ausgeschlafen und gehen schlapp ihren beruflichen Aufgaben nach. Zum einen verhindert die Hitze selbst, dass lange und erholsam durchgeschlafen wird. Außerdem verliert der Körper durch Schweiß viel Wasser, was häufig nicht durch zusätzliches Trinken in den Sommermonaten ausgeglichen wird.



Das Bett auf dem Hochsommer vorbereiten



Da viele Menschen unserer Region nicht ohne Decke schlafen möchten oder können, sind alle Materialien möglichst dünn und klimatisierend zu wählen. Was sich bei Kissen und Decke einfach umzusetzen lässt, wird bei einer dickeren Matratze mit Baumwollbezug zum Problem. Hier hilft es, mit einem Topper als Auflage für die Matratze eine Extra-Auflagefläche mit klimatisierenden Eigenschaften zu arbeiten.



Früher wurde ein Topper vor allem als Matratzenschutz verstanden, längst stehen die funktionellen Eigenschaften der Auflage im Vordergrund. So sorgen porige Gewebe aus Latex für ein weiches Liegegefühl, verbunden mit einer durchgängigen Klimatisierung des Körpers während des Schlafes. Schweiß, der sich über die Nachtstunden bildet, wird einfach nach außen abgeführt



Das richtige Material für Auflagen finden



Wie bei der weiteren Bettwäsche ist das richtige Material für den Topper und seinen Bezug zu finden. Modelle wie der AS Meister Latex Topper sorgen mit dem Naturmaterial aus Kautschuk für eine angenehme Haptik, verbunden mit einem sehr weichen Liegegefühl. Die positiven Eigenschaften lassen sich durch klimatisierende Stoffe wie Lyocell als Bezug für den Topper aufgreifen.



Auch für Allergiker stehen längst hochwertige Varianten für einen angenehmen und natürlichen Liegekomfort bereit, beispielsweise aus Latex. Bei der Kombination ist lediglich auf ein poriges Gewebe zu achten, damit Schweiß nach außen dringen kann und der klimatisierende Aspekt des Toppers erhalten bleibt. Die positiven Eigenschaften zeigen sich übrigens auch im Winter, wo eine Auflage mit dem richtigen Bezug zu einem angenehmen Wärmespeicher in Frostnächten wird.



Das Schlafzimmer vernünftig herrichten



Nicht nur auf die richtige Bettwäsche kommt es an, wenn Sie den nächsten Sommer im Sauerland bequem und erholt durchstehen möchten. Durch weitere Tipps für geruhsamen Schlaf leisten Sie einen weiteren Beitrag, vor allem was die Einrichtung Ihres Schlafzimmers angeht. Regelmäßiges Lüften sollte eine Selbstverständlichkeit. Für die Regulation der Luftfeuchtigkeit kann die Anschaffung eines Klimagerätes lohnen. Dieses verhindert eine übermäßige Schwüle im Raum, umgekehrt muss nicht unter einer zu trockenen Luft beim Atmen gelitten werden. Eine günstige Alternative ist der Kauf eines Ventilators. Vor dessen Luftstrahl können kühle Handtücher gehangen werden, um ganz simpel ein angenehmes Luftklima zu erzeugen.