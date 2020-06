DIY – Für die Bar zuhause

Heute stellen wir Ihnen ein stilechtes DIY vor, das Ihre Kellerbar zuhause mit einfachen Mitteln aufpimpt. String art (zu Deutsch: Fadenkunst) ist ein Sammelbegriff für eine Bildgestaltungstechnik. Durch das Aneinanderreihen verschiedenartiger Garne und deren Fixierung auf einen festen Untergrund entstehen Garnbilder. In unserem DIY zeigen wir Ihnen, wie Sie das Lieblingsgetränk der Sauerländer mit Hilfe von Garn auf eine Holzplatte zaubern können. Ihrer Kreativität ist wie immer keine Grenzen gesetzt, was die Form und die Farbe angeht!



DIY – Bier-„String Art“

Materialen:Holzplatte, Nägel, Hammer, Garn in verschiedenen Farben

Schritt 1: Zuerst brauchen Sie eine Holzplatte, in die Sie mit Nägeln die Form eines Bierglases darstellen (Bei Schwierigkeiten können Sie hierfür auch erst eine Bierglas-Vorlage aus Pappe oder Papier anfertigen.)



Schritt 2: Ran ans Garn! Schnappen Sie sich zuerst das weiße Garn und legen Sie damit die Umrandung des Bierglases fest.



Schritt 3: Bringen Sie das Bier ins Glas! Dafür nehmen Sie sich das gelbe Garn und wickeln es um die Nägel. Je mehr Nägel, desto dichter werden die „Strings“.

Zum Abschluss müssen Sie nur noch einen schönen Platz für ihr Kunstwerk finden. Bei der nächsten Geburtstagsparty wird es bei Ihren Gästen definitiv Eindruck hinterlassen!