Neuerscheinung zum NS-Klostersturm in Meschede und Meschede-Olpe

Dieser 3. Band zum „NS-Klostersturm“ im Erzbistum Paderborn erhellt die beiden Gestapo-Attacken gegen Mönche und Nonnen der beiden missionsbenediktinischen Niederlassungen im Hochsauerland: Am 19. März 1941 erfolgt in Meschede der erste Schlag gegen die Kongregation von St. Ottilien überhaupt. Das 13 Jahre bestehende Kloster Königsmünster soll keine Zukunft mehr haben. Drei Patres kommen in Haft, die anderen Benediktiner werden nach Süddeutschland gebracht. Am Morgen des 26. Juni 1941 rückt ein Kommando der Geheimen Staatspolizei dann auch im kleinen Dorf Olpe an, um dort das letzte Haus der Missions-Benediktinerinnen von Tutzing aufzulösen und die Nonnen von Marienfried zu vertreiben. Die Bevölkerung bildet demonstrativ ein langes Spalier zur Verabschiedung „ihrer Schwestern“. Beim ersten Nachtquartier der Ordensfrauen in Eslohe zeigen weitere Sauerländer den Beamten ihren Unmut. Die Dokumentation enthält Texte von M. Sigram Sauer OSB, Dr. Alban Buckel OSB, Manfred Hörhammer OFMcap, Dr. Dominicus Meier OSB, Anno Schütte OSB u.a. Sie erschließt den historischen Gesamtzusammenhang der beiden Ereignisse und berücksichtigt auch die Nachkriegsgeschichte.

Band 1 und Band 2 der Reihe „Klostersturm im Erzbistum Paderborn“ werden hier vorgestellt:Kreisstadt Olpe/Pallottiner:https://www.bod.de/buchshop/der-gestapo-angriff-auf-das-pallottinerkloster-in-olpe-norbert-hannappel-9783746030401Germete/Paderborn:https://www.bod.de/buchshop/gestapo-klostersturm-in-germete-und-sennelager-19391940-clementine-tillmann-9783749453078

Ein 4. Band zum NS-Klostersturm in Dortmund, Bochum und Hamm ist in Vorbereitung und wird voraussichtlich noch während des Sommers 2020 erscheinen.

M. Sigram Sauer, Alban Buckel, Dominicus M. Meier u.a.Gestapo-Klostersturm im HochsauerlandTexte zur Auflösung der missionsbenediktinischen Niederlassungen in Meschede und Olpe(Klostersturm im Erzbistum Paderborn. Dritter Band)Paperback 368 Seiten, 16,90 €, ISBN: 978-3-7504-3666-4https://www.bod.de/buchshop/gestapo-klostersturm-im-hochsauerland-m-sigram-sauer-9783750436664