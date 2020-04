Winterberger Wirtschaftswelt stellt sich kreativ, solidarisch, digital und analog der Corona-Krise

Die Winterberger Unternehmen, Selbstständigen und Freiberufler stemmen sich parallel zu den stetig wachsenden privaten Initiativen immer intensiver kreativ und solidarisch gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Nach den von Bund und Ländern beschlossenen ersten Lockerungen der Kontaktsperren finden sich die Einzelhändler immer besser mit den ungewohnten Rahmenbedingungen zurecht, organisieren die Umsetzung der Maskenpflicht, stimmen Öffnungszeiten ab und freuen sich, ihre Kunden wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Aber auch digital wird die Sichtbarkeit der Winterberger Wirtschaftswelt über die sozialen Netzwerke und auf Online-Plattformen parallel dazu weiter ausgebaut. Dies ist besonders für die Gastronomie und Hotellerie wichtig, die aktuell noch keine zeitliche Öffnungs-Perspektive haben, aber ihre Wahrnehmung bei den Gästen und Kunden sichern möchten.

Die Winterberg Touristik und Wirtschaft unterstützt diese Initiativen zusammen mit dem Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern auf vielen Ebenen und ist auch selbst aktiv über die Informations-Plattform www.winterberg.de/corona sowie mit regelmäßigen Newslettern, branchenübergreifenden Videokonferenzen und PR-Maßnahmen. Ferner haben auch die bewährten Arbeitskreise, z. B. der Einzelhändler, via Videokonferenz ihren regelmäßigen Austausch wieder aufgenommen. Aufmerksam macht die WTW zudem auf weitere Online-Initiativen wie die neue Gutschein-Plattform der Sparkasse Hochsauerland auf der Webseite https://helfen.gemeinsamdadurch.de, auf der mittlerweile 16 Winterberger Unternehmen gelistet sind, sowie die neue Gutschein-Plattform der Volksbank Bigge-Lenne „VR-ExtraPlus Hilft“ unter https://www.voba-bigge-lenne.de/kampagnen/vrnw/vr-extraplus-hilft.html. Über diese Plattformen sollen Kunden durch den Kauf von Gutscheinen die Möglichkeit haben, schnell, unkompliziert und gezielt ihre Lieblings-Unternehmen zu unterstützen. Beide Angebote stellen eine sofortige Liquiditätshilfe dar.

Reichweite und Sichtbarkeit erzielen

Auf dem Informationsportal der WTW unter www.winterberg.de/corona werden nicht nur täglich die aktuellen Informationen rund um die Corona-Epidemie sowohl für Unternehmen gebündelt, auch die bereits teilnehmenden Betriebe Winterbergs an den Gutschein-Plattformen werden dort gelistet. Ziel ist es, eine möglichst große Reichweite für Winterberg zu erhalten. Wirtschaftsförderung ist auch für die digitale Projekte wie den Online-Marktplatz www.handelspforte.de der Agentur IDEAVIS, dem Lieferportal www.hsk-liefert.de der Agentur DIVE INN, für die Plattform www.imsauerland-hilft.de der Werbeagentur Netzpepper sowie für die von Einzelhändlerin Elke Wegener initiierte Facebook-Gruppe „Winterberg bleibt Zuhause“ geleistet worden.



Die WTW und das Stadtmarketing schauen dabei auch über den Tellerrand in andere Regionen und Destinationen und erarbeiten so sukzessive einen Ideen-Pool mit einfachen und schnell umsetzbaren Tipps und Tricks für alle Branchen, vom Einzelhändler über den Dienstleister bis zur Hotellerie. „Auf diese Art und Weise bündeln wir gute Ideen und die Unternehmen helfen sich gegenseitig“, sagt Stadtmarketing-Projektleiterin Julia Aschenbrenner. Von Unternehmen für Unternehmen laute hier das Stichwort. Dies gilt auch für Angebote, die Unternehmen jetzt gerade an andere Unternehmen versenden, um die Krise zu meistern. Bestes Beispiel ist das Thema Alltagsmasken. „Wenn jemand ein günstiges Angebot bekommt, wäre es gut, wenn er uns darüber informiert. Wir bündeln die Angebote auf winterberg.de/corona und können bei Anfragen vermitteln. So unterstützen sich die lokalen Unternehmen in der Krise gegenseitig. Dies unterstützen nach Kräften“, so Aschenbrenner.

Das WTW- und Stadtmarketing-Team ist allerdings nicht nur digital unterwegs oder steht als Ansprechpartner für Unternehmen zur Verfügung, schon seit Wochen richtet sich der Blick in Richtung Zukunftsgestaltung. „Über unsere Webseite winterberg.de und unsere Social Media-Kanäle bringen wir uns über regelmäßige, kreative Postings als attraktive Ferienregion immer wieder in Erinnerung bei unseren Gästen und Fans. Über eine positive Bildsprache und Videos sowie einprägende Slogans wollen wir unsere Gäste binden, mit ihnen in Kontakt bleiben und Lust machen auf einen Urlaub oder Ausflug zu uns nach der Krise. Das Feedback zu diesen Maßnahmen ist sehr positiv und nährt die Hoffnung, dass unsere Ferienregion nach der Corona-Krise mehr denn je gefragt ist. Dies wird allen Branchen sowie den Menschen in unserer Stadt über die Wertschöpfungskette helfen“, sagt Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann. Die ersten Lockerungen der Kontaktsperre werden sicherlich zudem dazu beitragen, gemeinsam noch intensiver an einer positiven Zukunft zu arbeiten. „Das gesamte Maßnahmenpaket zusammen wird, in Verbindung mit den angekündigten Lockerungen, dazu beitragen, dass Winterberg diese Krise meistern wird“, so Borgmann, der betont, dass über allen Maßnahmen immer der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung des Gesundheitssystems stehen müsse.

Regelmäßiger Austausch über Videokonferenzen

Weiterhin im regelmäßigen Austausch ist das Team der Winterberg Touristik und Wirtschaft auch mit den Vertretern der unterschiedlichen Branchen sowie der Verkehrsvereine. In Videokonferenzen werden die jeweiligen Entwicklungen sowie die Maßnahmen und Projekte besprochen und diskutiert. „Dies ist ein konstruktiver Austausch, die jeweiligen Branchen-Vertreter erhalten so wichtige Informationen und Tipps, sie helfen sich gegenseitig und wir merken, dass alle trotz der Krise optimistisch nach vorne blicken und auch Projekte diskutieren, die dabei helfen, erfolgreich aus der Krise in die Zukunft zu starten“, so der Geschäftsführer der WTW, Michael Beckmann. „Wir sind beeindruckt und sehr dankbar für das große Engagement aller Betriebe und Unternehmen sowie aller Freiberufler, die nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die Krise auch als Chance sehen, Winterberg gemeinsam noch stärker und erfolgreicher aufzustellen.“

Die WTW mitsamt Wirtschaftsförderung und Stadtmarketingverein arbeiten also jeden Tag gemeinsam mit der Winterberger Wirtschaftswelt, deren Beschäftigten auf vielen Ebenen, um nicht nur die Auswirkungen der Krise möglichst zu begrenzen, sondern schon jetzt Projekte und Strategien zu entwickeln bzw. umzusetzen, um den Wirtschaftsstandort Winterberg sowie die Ferienregion als führende Tourismus-Destination im Bereich der Mittelgebirge zukunftsorientiert und stark aufzustellen. „Mit Blick auf die letzten Wochen sind wir da sehr optimistisch. Die Digitalisierung in unseren Unternehmen werden wir jetzt noch stärker in den Fokus nehmen. Wir wollen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und die bereits jetzt umgesetzten sowie noch in der Umsetzung befindlichen Projekte und Initiativen der Unternehmen und der Menschen in Kernstadt und Dörfern zeigen, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen“, so das Fazit von Beckmann und Borgmann.

Hotlines und Ansprechpartner



Michael Beckmann, Winfried Borgmann und Julia Aschenbrenner unter michael.beckmann@winterberg.de, winfried.borgmann@winterberg.de sowie stadtmarketing@winterberg.de.



Anlaufstelle WTW telefonisch unter 02984 8203 von 10 bis 16 Uhr sowie 02981/9250999 (AB) bzw. per E-Mail unter coronahilfe@winterberg.de