„Auszeit für Schönheit und Genuss“

Der Service der Busch-Coiffeure in Rüthen und Warstein geht weit über Haarschnitt und Frisur hinaus

Advertorial / Anzeige



Text: Philip Stallmeister/ Fotos: Busch



„Alles anders als alle anderen“, diese fünf „A“ sind seit jungen Jahren das Motto von Dominik Busch. Der Rüthener Coiffeur hat nicht nur einfach den väterlichen Betrieb übernommen. Der 41-Jährige hat mit Salon und Haarstudio in Rüthen, dem Hairstudio Warstein und beim Team Bräker in Sichtigvor eine eigene kleine Wohlfühlwelt mit vier Standorten in der Region erzeugt.

Hier heißt es, sich zurücklehnen und eine „Auszeit für Schönheit und Geist“ nehmen. Wer die Augen schließt und die bildlichen Eindrücke auf sich wirken lässt, kann sich sogar wie im Urlaub auf der Nordseeinsel Langeoog fühlen. Hochwertige Aufnahmen von dem ostfriesischen Eiland zieren die Wände. „Jeder Mensch ist schön“, lautet das Credo der Coiffeure. Dominik Busch folgt keinen Trends, er setzt Trends. Davon zeigt die eigene Unternehmensphilosophie. Die eigene Marke – die Produktlinie „Jeder Mensch ist schön“ entspricht dieser Philosophie und rundet das Profil der Busch-Coiffeure optimal ab. Die vielfältige Auswahl an Shampoos und Haarwasser basiert zum größten Teil auf pflanzlichen Inhaltstoffen.

Die Einstellung und der überzeugte Glaube an das eigene Tun waren für Dominik Busch der Anlass, in unserer Region Vorträge zu geben. Klarer Kernpunkt ist, dass jeder Mensch Ausstrahlung und Schönheit besitzt. Das Motto „Jeder Mensch ist schön“ setzen die Mitarbeiter des Salons gekonnt um: „Unsere Teams helfen die individuelle Schönheit, in unserem tollen Beruf mit ein paar geschulten Handgriffen zu unterstreichen.“

Dominik Busch als kreativer Motor

Inhaber Dominik Buchs interpretiert seine Rolle als kreativer Motor und setzt auf Teamwork: „Ich kann nicht in jedem Salon gleichzeitig sein.“ Busch fördert sein Team. Er bietet seinen Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, sich in bestimmten Bereichen zu spezialisieren. So finden sich unter den Coiffeuren beispielsweise Spezialisten für perfekte Stylings, Hochsteckfrisuren, feine Haare oder Kosmetik für Hochzeiten. Dominik Busch erklärt seine Idee wie folgt: „Die Mitarbeiter erhalten einen Spielplatz, wo sie die Talente zum Wohle anderer Menschen ausleben können.“ Neben der Qualität der Arbeit stehen die Salons Busch für ein gutes Betriebsklima. Das Motto lautet hier: „Glückliche Friseure machen glückliche Kunden.“

Das Angebot ist sehr umfassend und geht weiter über die Frisur hinaus. Beispielsweise stehen ein Entspannungskopfmassage mit dem Coffein Tonic für den Herrn oder eine Entspannungskur inklusive einer zusätzlichen Kopfmassage und Auszeit-Wärmekompresse auf der breiten Platte der Dienstleistungen. Die passende Frisurenform, die designten Augenbrauen, das passende Make Up zum gegebenen Anlass lassen die natürliche Schönheit jedes Menschen besonders leuchten. Wie man in den Genuss der „Auszeit für Schönheit und Genuss“ gelangt? Kunden und Friseure und Friseurinnen stimmen die idealen Termine ab. Das macht das Busch-Team ganz zielgruppengerecht – passend für seine Salons und Kunden – direkt online oder telefonisch.

Für Kurzentschlossene geht es auch einfach ohne Terminabsprache. Detaillierte Infos wo was geht, finden Interessierte auf den jeweiligen Internetseiten:

Langeoog muss dabei keine Illusion bleiben. Auf der Insel hält Dominik Busch seinen Kunden besondere Angebote für eine ausgiebigere Entspannungsphase in der Ferienwohnung „Auszeit Langeoog“ vor. Dort heißt es, ausspannen zu jeder Jahreszeit, ob beim Strandwandern im Winter oder Schwimmen in der Nordsee.



Salon in Rüthen

Mittlere Straße 35, 59602 Rüthen

02952 419

salon-ruethen.busch-coiffeure.de

Haarstudio in Rüthen

Hachtorstraße 11, 59602 Rüthen

02952 755

haarstudio-ruethen.busch-coiffeure.de

Haarstudio in Warstein

Grimmestraße 1, 59581 Warstein

02902 2341

hairstudio-warstein.busch-coiffeure.de

Bräker in Sichtigvor

Hammerbergstraße 8, 59581 Warstein

02925 800900

braeker-sichtigvor.busch-coiffeure.de

