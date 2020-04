Inspirationen im ländlichen Idyll

Huxel als neue Heimat

Text von Heike Schulte-Belke – Foto: Paul Wiethoff -Goeck

Mit Geduld und Ausdauer zeichnet sie, seit sie einen Stift halten kann. Kein Wunder, dass sie ihre große Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Valentina Goeck ist Kommunikationsdesignerin – schon immer hatte sie durch die Familie Berührung zum Malen und zur Kunst. „Meine Eltern haben sich immer aktiv mit Kunst beschäftigt und mein Stiefvater war Kunstprofessor in Karlsruhe. Farben und Formen waren zu Hause immer ein Thema – so bin ich schon aufgewachsen“, sagt sie. Gebürtig kommt Valentina aus Karlsruhe, seit dreieinhalb Jahren lebt sie in Huxel – mitten im Naturidyll und fernab von Trubel und Lärm.

Neue Heimat

Schon in ihrer Kindheit kam die 33-Jährige oft zu Besuch nach Huxel zu ihrer Verwandtschaft und lernte so ihre heutige Heimat, das Sauerland, kennen. Und auch naturverbunden war sie schon immer. Tiere und Natur haben in ihrem Leben einen ebenso hohen Stellenwert wie das alte, urige Haus in Huxel, das einst einer Tante gehörte und das sie nun gemeinsam mit ihrem Ehemann bewohnt und mit viel Liebe zum Detail renoviert. Neben all diesen ausfüllenden Tätigkeiten sind ihre große Liebe die Tiere, insbesondere Pferde. Ihr größtes Hobby ist das Westernreiten mit ihrem eigenen Pferd, aber auch Springreiten und alles andere, was mit Pferden zu tun hat, begeistert sie.

Wie es der Zufall so wollte, lernte Valentina einen Mann kennen, der diese Leidenschaft mit ihr teilt, berufliche Parallelen aufweist und … aus dem Sauerland kommt. So geschah es, dass sie nach ihrem Studium in Trier und der Mitarbeit in verschiedenen Werbeagenturen in Osnabrück ins Sauerland kam und den Schritt in die Selbständigkeit wagte. „Geplant war das so nicht“, sagt sie rückblickend. Aber durch den Umzug nach Huxel entschied sie sich für diesen Weg.

Ihre Kunden kommen aus ganz Deutschland und aus unterschiedlichen Bereichen, das macht die Arbeit spannend. So konnte sie Erfahrungen bei der Gestaltung von Messeständen und Schaufenstern, bei der Erstellung von Druckprodukten, Logos und in der Werbung sammeln. Das Schlichte und Elegante liegt ihr besonders. Oft arbeitet sie auch für Privatkunden, meistens, um deren Tiere zu porträtieren. Sie bietet Fotoshootings mit den Tieren an oder zeichnet nach vorhandenen Fotos.

Breites Spektrum an Handwerkskunst

Die Techniken ihrer Arbeiten variieren, je nach Motiv und Kundenwunsch. Sie zeichnet mit Bleistift, Tusche, Öl- oder Aquarellfarbe, aber auch Digitalmalerei oder die Kombination verschiedener Techniken ist möglich. Das erfordert Kreativität und geht schon in die künstlerische Richtung. „Ich

probiere immer eigene Ideen und Vorstellungen aus, die ich dann auf den

Kundenwunsch abstimme“, erklärt Valentina. „Auch versuche ich bei meinen Zeichnungen immer, die Natürlichkeit des Motivs zu bewahren. Am Ende muss es stimmig sein.“

„Fühlst du dich wohl im Sauerland und kannst du dich mitten in unserer Natur gut inspirieren lassen?“ Valentina überlegt nicht lange: „Auch wenn ich im Herzen ein Stadtkind bin und mir das andere Leben manchmal fehlt, so habe ich hier doch ein neues Zuhause gefunden. Ich fühle mich sehr wohl hier und bin angekommen.“