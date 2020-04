WOLL-Gartentipp Nr. 5: Das Insektenhotel

Was wäre ein Garten ohne das Summen der Bienen und anderer hilfreicher Insekten? Um diesen ein schönes Zuhause in deinem Garten zu bieten, können Nisthilfen aufgestellt oder aufgehängt werden. Nicht Staaten bildende Wildbienen und Solitärwespen legen ihre Brutkammern in Hohlräumen in Holz, Stängeln oder Steinen an. Keine Sorge: keines der Insekten hat eine Stechattacke im Sinn. Sie sind völlig harmlos und so ist es gar kein Problem, wenn die Niststellen in Hausnähe sind. Es kann sogar sehr spannend sein, gerade auch für Kindern, die Bienen zu beobachten, während diese Nahrung und Baumaterial wie Lehm zum Verschluss ihrer Brutröhre herbeischaffen. Wenn du genügend Platz hast, kannst du gleich verschiedene Nistangebote für mehrere Arten anlegen.

Die Insektenhotels können im Baumarkt gekauft oder auch selbst gebaut werden. Viel Spaß dabei!