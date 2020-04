„Frisch Gezapftes“ für den guten Zweck“

Brauerei und Die Eventmanufaktur Risse & Rottke liefern kühles Warsteiner

Eiskalt serviert: Passend zum Tag des Bieres gibt’s am Donnerstag in allen Warsteiner Ortsteilen das Premium Pilsener direkt nach Hause – und zwar frisch vom Fass und gut gekühlt. Vom Erlös spendieren die Veranstalter der Belegschaft des Warsteiner Krankenhauses ein Essen.

Am 23. April 1516 wurde das deutsche Reinheitsgebot proklamiert, und seitdem gilt per Gesetz: Die Zutaten für Bier sind ausschließlich Wasser, Hopfen und Gerste. Daran erinnert jährlich der Tag des Bieres. Und ausgerechnet jetzt hat die Stammkneipe auf unbestimmte Zeit geschlossen? Zu diesem Anlass bietet Die Eventmanufaktur Risse & Rottke mit Unterstützung der Warsteiner Brauerei einen ganz besonderen Service an: Sie bringen allen Bierliebhabern ihr frisch Gezapftes bis nach Hause. Die Auslieferung erfolgt natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln, denn noch immer sind Abstand und Zuhause-Bleiben das Gebot der Stunde.

„Tolles Wetter, endlich wieder die Sonne genießen: Da fehlt nur ein frisches Warsteiner vom Zapfhahn. Und wer den Anblick einer guten Schaumkrone genauso vermisst wie wir, dem liefern wir sein kühles Bier direkt bis vor die Tür“, sagt Benjamin Payer von Warsteiner. Nach dem ersten Probedurchlauf mit seinem umgebauten Sprinter in der letzten Woche freut sich Patrick Risse von Die Eventmanufaktur Risse & Rottke auf alle Bestellungen ab sofort und nur so lange der Vorrat reicht per Mail an biertaxi@rr-dem.de. In der Bestellung sollten Name, Adresse und die gewünschte Anzahl der Biere angegeben werden. Bestellungen aufgeben können alle Warsteiner Bürger ab 18 Jahren. Das Warsteiner Premium Pilsener in 0,3-Liter wird am Donnerstag, 23. April ab 17 Uhr bis 21 Uhr in alle Warsteiner Ortsteile für eine Spende von 1,50 Euro geliefert. Echte Hingucker sind die Gläser, Warsteiner Premium Cups – und die gibt’s kostenlos dazu. Der Erlös der Aktion geht komplett an Menschen, die in ihren Jobs jeden Tag im Sinne des Gemeinwohls kleine und große Herausforderungen meistern: Die Beschäftigten des Warsteiner Krankenhauses. „Wir möchten der Krankenhaus-Belegschaft für ihre Arbeit in der aktuellen Ausnahmesituation ein leckeres Dankeschön-Essen spendieren!“, erklärt Risse.