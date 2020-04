Die Zeit nach Corona wir eine andere sein, da sind sich alle einig. Doch besonders hart trifft die aktuelle Pandemie vor allem den stationären Einzelhandel, der durch den zunehmenden Onlinehandel in den letzten Jahren ohnehin schon geschwächt war. Kleine, lokale Händler, die ihre Geschäfte während den letzten Wochen schließen mussten, plagen derzeit Existenzängste. Und auch wenn kleine Läden unter bestimmten Schutzmaßnahmen ab heute (20.04.2020) wieder öffnen dürfen, werden die Besucher- und Verkaufszahlen nicht direkt wieder die gleichen sein. Um regionale Einzelhändler und Gastronomen zu helfen, unterstützen auch im Sauerland viele Privatpersonen ihre Lieblingsgeschäfte, beispielsweise durch den Kauf von Gutscheinen. Doch nicht nur Konsumenten zeigen sich solidarisch. So gibt es auch sauerländische Produzenten, die ihren Händlern kreativ unter die Arme greifen.

Online-Plattform für Einzelhändler

Der Kochgeschirr-Hersteller Berndes aus Arnsberg hat zum Beispiel eine eigene Online-Plattform für den Handel ins Leben gerufen. “Wir wollen uns für lokale Geschäfte stark machen”, so Berndes-Geschäftsführer Olaf Cordes. Da viele Einzelhändler keinen eigenen Onlineshop besitzen, bietet Berndes ihnen nun die Möglichkeit an, Berndes-Produkte über die Plattform www.berndes-hilft-handel.de zu verkaufen. Einzelhändler erhalten einen individuellen Gutscheincode, den sie an ihre Kundschaft weitergeben können. Der Händler wiederum bekommt von Berndes für jeden Umsatz, der über seinen individuellen Gutscheincode gelaufen ist, 15 % vom Netto-Verkaufspreis als Gutschrift. Der Kunde profitiert zudem von einem Rabatt in Höhe von 20%.

Winterberger Einzelhändler freut sich über die Aktion

Amaris Olbrich, Inhaberin von Tischlein deck dich! in Winterberg, ist begeistert von der Aktion: “Das ist doch mal eine super Zusammenarbeit zwischen Groß und Klein, zwischen Hersteller und Einzelhandel – denn wir wir sitzen alle im selben Boot.” Neben Feinkostartikeln aus dem Sauerland, dekorativen Accessoires, Geschirr oder Küchenhelfern, gibt es bei Tischlein deck dich! auch Pfannen und Töpfe von Berndes zu kaufen. Über die sozialen Medien und mit einem Poster im Schaufenster machte sie ihre Kundschaft auf die Aktion aufmerksam, während die Tür ihres kleinen Geschäfts in Winterberg verschlossen blieb. Trotzdem freut sich das Team schon darauf, wenn sie heute wieder ihr Geschäft öffnen können und ein Stück Normalität zurückkehrt