Jeder Auftrag ist individuell anders

Rita Becker gründet vor 20 Jahren den Reinigungsdienst „Becker – Service im Haus“

„Hätte mir einer vor 20 Jahren gesagt, dass meine Selbstständigkeit mit ‚Becker – Service im Haus‘ so erfolgreich wird, dem hätte ich nicht geglaubt“, freut sich Rita Becker. Tatsächlich sorgt sie seit über zwei Jahrzehnten in Schmallenberg und Umgebung für Sauberkeit im großen und im kleinen Stil. Unterstützung bekommt sie von ihrem mittlerweile zwölfköpfigen Team. „Ich könnte heute pro Tag mindestens sechs neue Leute einstellen. Die Aufträge im gewerblichen und privaten Bereich werden immer mehr“, erzählt Rita Becker.

Eilt ihr ihr guter Ruf voraus? „Ja, anscheinend. Allerdings bin ich auch sehr pingelig. Runde Ecken gibt es bei mir nicht. Mir ist es enorm wichtig, ordentliche Arbeit zu leisten“, berichtet Rita Becker. Täglich kommen zurzeit Anrufe mit Putzanfragen. Da heißt es, auch eine perfekt getaktete Personaleinsatzplanung zu machen. Das allerdings macht ihr großen Spaß. Schließlich steht sie selbst auch nach eigenen Aussagen an der Front. „Ich mache das einfach gerne und das merken meine Mitarbeiter und natürlich auch meine Auftraggeber.“ Dabei spielt es keine Rolle, ob sie einmalig zum Reinigen, Fensterputzen oder „Klar-Schiff-Machen“ gebucht wird oder Daueraufträge in Büros, Privathaushalten oder Ferienwohnungen abarbeitet. Ihr sind das Ergebnis und das gegenseitige Vertrauen wichtig. Außerdem ist jeder Auftrag anders und hat die unterschiedlichsten individuellen Anforderungen.

Rita Becker und ihr Mann Wolfgang sind 1982 nach Schmallenberg gezogen und fühlen sich hier pudelwohl. „Meine Frau hat noch so viel Power, ich habe das Gefühl: Je älter ich werde, desto jünger und fitter wird sie“, schmunzelt der gelernte Maschinenbau-Ingenieur Wolfgang Becker.

Der Anspruch an ihre Arbeit für „Becker – Service im Haus“ ist bei Rita Becker hoch. „Ich stimme mit meinen Auftraggebern ab, was gewünscht wird. Das Einarbeiten neuer Mitarbeiter übernehme ich. Dabei spielen Zeugnisse und Qualifikationen eigentlich gar keine Rolle. Der Mensch muss passen“, meint Rita Becker aus Erfahrung. In ihrem Team sind heute auch drei Männer beschäftigt, die den Kolleginnen in nichts nachstehen. Männer zum Putzen einstellen? War das denn kein komisches Gefühl? Rita Becker lacht: „Sauberkeit ist schon längst keine Frauendomäne mehr. Ich habe keine Vorurteile. Egal, wer bei mir arbeiten möchte. Ich höre auf mein Bauchgefühl und das lässt mich eigentlich nie im Stich.“ Doch eines müssen ihre Mitarbeiter mitbringen: Flexibilität. Denn oft muss spontan ein Reinigungsservice ausgeführt werden. Außerdem hat der Dienstleistungsservice von Familie Becker und ihrem Team das ganze Jahr Saison. Wer also Ordnung und Sauberkeit wünscht, der bucht ganz einfach „Becker – Service im Haus“. Die zuverlässigen Schmallenberger Reinigungsexperten findet man im Internet unter: www.becker-hausservice.de