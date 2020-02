Sie sind auf der Suche nach einem Urlaubsort, der Ihnen Spaß, Action, Spannung oder auch Erholung bieten kann? Dann sollten Sie sich für das Sauerland entscheiden. Schließlich wird Ihnen hier jede Menge Natur, Kultur sowie Geschichte geboten. Beginnend bei den zahlreichen Burgen wie der Altena oder der Bilstein, über die zahlreichen Höhlen und die Parks hinweg. Hier kommt die ganze Familie auf Ihre Kosten. Doch wie diese Auflistung schon vermuten lässt, kann das Sauerland nicht an einem Tag und vor allem nicht in einer Stadt erkundet werden. Das weitläufige Umherfahren ist notwendig, um so viele Facetten wie möglich kennenzulernen.



Doch wie bereiten Sie Ihr Fahrzeug auf die Fahrt ins und durch das Sauerland vor? Welche Vorkehrungen können Sie heute treffen, die Ihnen bei der reise zahlreiche Vorteile bringen? Und vor allem. Gibt es Geheimtipps, die das Fahrvergnügen sicherer, angenehmer sowie einfacher machen?

Mit der Rippe für die Felgen zu mehr Stabilität

Nun stellen Sie sich sicherlich die Frage, wieso Sie eine Felgenrippe benötigen, um in den Urlaub zu fahren. Eine Rippe dient der Stabilisierung des Reifens, welcher durch das alltägliche Befahren von Bordsteinen, spitzen Steinchen oder Kanten stark beansprucht wird. Immer wieder wirkt eine punktuelle starken Belastung auf den Reifen, die das Material angreift. besonders dann, wenn Sie sehr viel mit dem Fahrzeug fahren oder dieses oftmals zum Fahren in den Urlaub nutzen, ist die Belastung hoch. Denn in fremden Städten kennen Sie sich meist nicht aus. Hier kommt es des Öfteren zu Situationen, in denen Sie dem Bordstein nicht wirklich ausweichen oder das ein oder andere Steinchen überfahren.

Damit Ihre Reifen noch zahlreiche Urlaubsfahrten mitmachen können, sollten Sie sich für ein Modell mit jener Rippe entscheiden. Solche Modelle finden Sie beispielsweise bei www.oponeo.de. Diese Plattform bietet Ihnen zugleich eine optimierte Suchmaske an, die Ihnen den passenden Reifen für Ihr Fahrzeugmodell ausgibt.

Gewappnet bei Stromausfall

Das Pendant zu einem Stromausfall ist beim Autofahren der Ausfall der Batterie. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als eine Batterie, die den Motor nicht zum Starten bringen möchte. Wer im Urlaub gewappnet sein will, der legt sich eine kleine Starthilfe-Powerbank zu. Diese lässt sich einfach in jeder Situation nutzen, um die Autobatterie wieder aufzuladen bzw. zu überbrücken. Besonders dann, wenn Sie bereits am späten Abend losfahren möchten und kein weiteres Auto weit und breit in Sicht ist, eignet sich dieses Gadget hervorragend.



Eine Ablagefläche im Auto



Wer bei langen Fahrten nicht durch umherfliegende Smartphones oder andere Geräte gestört werden möchte, der kann sich für eine praktische Ablage im Auto entscheiden. Hierbei handelt es sich um eine Antirutsch-Matte, die sich einfach auf das Armaturenbrett auflegen lässt. Aus Gegenständen mit glatten Oberflächen, die eigentlich umherrutschen würden werden somit haftende Objekte, die Sie bei der Fahrt nicht behindern. Im Sommer eignen sich solche Ablageflächen besonders gut für Ihre Sonnenbrille oder Taschentücher. Im Winter legen Sie hierauf den Eiskratzer ab.





Übernachten im Auto?



Sie möchten beim Reisen nicht abends anhalten, um in einem Hotel Rast zu machen? Vielmehr möchten Sie im eigenen Auto übernachten, hierbei aber nicht auf den Komfort verzichten. Eine Luftmatratze für die Rückbank ist hierbei die perfekte Lösung. Diese kann einfach mittels einer Pumpe am Zigarettenanzünder aufgepumpt werden und bietet je nach Variation Kopfteile sowie Lagerflächen.