Eine Familie, eine Leidenschaft

Friseurhandwerk Eckertz in Eslohe

Text und Fotos von Anna Verburg

Könnten Sie erklären, wie ein Blütenstängel das Friseurhandwerk revolutionieren konnte? Seit einiger Zeit findet im Friseursalon Eckertz etwas wahrlich Magisches statt. Bei dem Blick durch das Schaufenster am Bremker Straßenrand sieht man auf den ersten Blick, wie neue Frisuren entstehen. Beim genaueren Betrachten erkennt man jedoch keine Schere, sondern etwas, das wie ein Zauberstab aussieht.

Adieu Schere – Hallo Calligraph

„Schneiden Sie die Blumen zu Hause schräg mit einem Messer an!“ Eine Aussage, die wahrscheinlich jeder von uns schon einmal gehört hat. Frank Brormann hat sich von diesem Rat inspirieren lassen und den Calligraphy Cut erfunden.

Der Calligraphy Cut ist eine neue Art, Haare zu schneiden

Mehr Volumen, weniger Spliss und mehr Bewegung in den Haaren – das verspricht die neue Haarschneidemethode im Friseursalon. Bei der neuen Technik werden die Haare in einem exakten Winkel von 21 Grad geschnitten. Diesen präzisen Schnitt ermöglicht eine innovative Klingentechnologie des Calligraphen. Die anspruchsvolle Handhabung kann nur in Schulungen des Entwicklers erlernt werden. Wie bei dem Anschnitt eines Blütenstängels wird auch die Oberfläche der Haarspitzen vergrößert und verleiht dem Haar Fülle und Dynamik.

Die „schräge” Revolution des Friseurhandwerks im Sauerland

So, wie Frank Brormann seiner Leidenschaft folgt, tut es auch Familie Eckertz. In ihrem Salon gibt es keinen Stillstand, man ist immer auf der Suche nach Neuem. Sie zeigen, dass das Friseurhandwerk eben nicht einfach „nur“ aus Haareschneiden besteht. Es ist ein Handwerk, welches viel zu oft unterschätzt wird. Auch aus diesem Grund kann frischer Wind nicht schaden.

Im Sauerland ist Johanna Eckertz die einzige geschulte Trainerin des Calligraphy Cuts. „Wer Lust auf neue Herausforderungen hat, ist immer herzlich willkommen!“ Derzeit sind sie noch auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Azubi.

Übrigens gibt es neben der Haarbehandlung noch kostenlose Reisetipps dazu! In den Eckertz-Genen liegt nämlich nicht nur das Haaremachen, sondern auch das Reisen. Deswegen kann man sich neben dem Haareschneiden und Tipps rund um das Thema Haar auf Geschichten aus aller Welt freuen. Wenn Susanne und Johanna Eckertz gerade nicht ihrer Friseur-Berufung folgen, tingeln sie durch die Welt.

Weitere Einblicke zum Salon und dem Calligraphy Cut gibt es auf Facebook (Friseurhandwerk Eckertz) oder Instagram (friseurhandwerkeckertz).