Zu einem Clubabend lädt der Marketing Club Sauerland am 24. Februar (Rosenmontag) um 18:00 Uhr in die Geschäftsräume der Volksbank Bigge-Lenne eG in Winterberg ein. Das Thema des Abends: Welche Bedeutung hat die Marke Sauerland? Hierzu werden Hermann-J. Hoffe von der HOFFE MARKENMANUFAKTUR und Michael Beckmann, der Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH jeweils in einem Impulsvortrag wichtige Aspekte der Markenbildung und Markenpflege erläutern. Außerdem werden Studenten der Fachhochschule Meschede zwei Kommunikationsideen zur Steigerung von Bekanntheit, Image, Sympathie und Vertrauen für das Sauerland vorstellen. Beim anschließenden Meinungsaustausch können weitere Aspekte und Vorschläge für eine Profilierung des Sauerlandes diskutiert werden. Anmeldungen für die Veranstaltung erwünscht an: kontakt@marketingclub-hsk.de