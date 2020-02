Ein Gitarrist mit Leidenschaft

Panagiotis Tzanoglou

Text von Rainer Zepernik – Foto von Heidi Bücker

Im Schmallenberger Sauerland lebt ein bemerkenswerter Musiker, der sich schon seit Jahren mit akustischen und elektrischen Gitarren beschäftigt. Bekannt ist er bei seinen Freunden eigentlich nur unter dem Namen „Jioti“.

Geboren 1968 in Plettenberg, bekam er schon in sehr jungen Jahren seine erste Gitarre geschenkt und hat als Kind mehrere Jahre Unterricht in klassischer, spanischer und natürlich in EGitarre bekommen. Bis heute arbeitet er autodidaktisch an seinem Gitarrenspiel. Er lebt seit vielen Jahren in der Stadt Schmallenberg, zurzeit in Bad Fredeburg.

Sieben Jahre lang (1990–1997) war er festes Mitglied der Tom Astor Band und springt auch heute noch gern ein, wenn mal ein Gitarrist der Band verhindert ist. Auf dem bekannten Duett-Album von Tom Astor mit Johnny Cash kann man sein gefühlvolles Gitarrenspiel bewundern.

Heute widmet sich Jioti in erster Linie der Nachwuchs-Förderung und arbeitet als engagierter Gitarrenlehrer. Die Liebe zum Instrument spürt man bei Jioti sofort. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht zwischendurch auf einer seiner Gitarren mit Hingabe übt, gern auch mal klassische Gitarren-Musik, zum Beispiel von Johann Sebastian Bach.

Beim WOLL-Abend im Habbels dieses Jahr war er für die junge Musikerin Sinem Efe mit seiner Gitarre eine stimmungsvolle Bereicherung.