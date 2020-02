Vorsitzender Markus Schulte-Göbel aus Selkentrop

Text von Tiny Brouwers – Foto von Klaus-Peter Kappest

„Mittlerweile sind 27 Ferienhöfe Mitglieder bei Schmallenberger Kinderland e.V. Diese Höfe haben sich ganz auf Familienurlaub eingestellt und das auf hohem Niveau. Mittlerweile existiert diese Zusammenarbeit seit 20 Jahren. Und ich bin mir sicher: Schmallenberger Kinderland e.V. ist eine Erfolgsgeschichte.“ Das sagt Markus Schulte-Göbel (54) von Landhaus Schulte-Göbel aus Selkentrop. Er ist seit Gründung des e.V. Vorsitzender beim Schmallenberger Kinderland.

Aus Österreich

Die Idee stammt aus Österreich. „Ich weiß noch, wie begeistert Johannes Tigges 1998 aus Trebesing in Österreich zurückkam, wo er ein Baby- und Kinderhotel besucht hatte. Er erzählte davon auf einem Treffen mit Ferienhöfen aus unserer Region. Mit Unterstützung von vielen Experten, denen wir noch immer sehr dankbar dafür sind, haben wir in Workshops und Seminaren festgelegt, was alles zu einer baby- und kindgerechten Betreuung auf einem Ferienhof gehört. Das geht zum Beispiel vom Wickeltisch bis zum Kinderbett, vom Babytelefon bis zum Hochstuhl und vom Flaschenwärmer bis zu sicheren Steckdosen. Aber auch Tiere, sowie tolle und sichere Spielplätze sind auf kindgerechten Ferienhöfen wichtig. Und so haben wir von Anfang an als Verein unsere Qualitätskriterien aufgebaut“, erklärt Markus Schulte-Göbel.

Einige der Ferienhöfe sind Vollerwerbsbetriebe. Dort können die kleinen Gäste und ihre Eltern und Großeltern Landleben pur erleben und vieles über die Landwirtschaft lernen. Auf allen Höfen können die Kinder auf Ponys reiten. Zahlreiche Streicheltiere trifft man auf jedem Hof ebenfalls. Und da es im Sauerland auch mal regnen kann, gibt es auf den Höfen auch drinnen passende Spielplätze, Indoor-Sandkästen und einen Strohboden zum Toben.

Qualität immer höher

Die Mitglieder von Schmallenberger Kinderland e.V. organisieren regelmäßig Seminare für Weiterbildung, Stammtische auf den verschiedenen Ferienhöfen und Mitgliederversammlungen. „Diese Zusammenarbeit von individuellen Urlaubshöfen gibt es nirgendwo. Aber für uns ist das wichtig, denn so werden neue Ideen geboren und können die Ferienhöfe ihre Qualität immer weiter verbessern. Das kommt natürlich auch den Gästen zugute“, so Schulte-Göbel.

Im Laufe der Jahre ist viel passiert, wobei die Kinderland- Gastgeber immer ein offenes Ohr für die Gäste und ihre Bedürfnisse haben. Es gibt die Kinderland-Trekking-Radroute speziell für die sportlichen Familien. Diese landschaftlich sehr schöne Radelstrecke ist circa 52 km lang und verläuft quer durch das Schmallenberger Sauerland. Sollte den kleinen Bikern unterwegs mal „die Puste ausgehen“, lässt sich die Route an vier Kreuzungspunkten verkürzen. Und am Wegesrand findet man schöne Einkehrmöglichkeiten oder Ausflugsziele. Der Flyer „Winter im Schmallenberger Kinderland“ berichtet über Schnee-Spaß und Ski-Vergnügen. Rund um die Ferienhöfe gibt es nämlich viel Platz zum Schneemann- und Iglubauen oder für die zünftige Schneeballschlacht.

Markus Schulte-Göbel: „Unsere Gäste erhalten im Schmallenberger Sauerland die Schmallenberger Sauerland Card. Damit kann man nicht nur kostenlos Bus und Bahn fahren, sondern auch freien Eintritt und Ermäßigungen erhalten. Und als Verein haben wir unsere eigene Schmallenberger Kinder CARD entwickelt. Zu jedem bestellten Hauptgericht bekommt jeder Gast bei den verschiedenen Gastronomie-Partnern einen Soft-Drink gratis.“

Sehr begeistert reden Kinder und ihre Eltern über das Programm, das die Mitgliederbetriebe für alle Jahreszeiten zusammenstellen. Das bedeutet eine Fülle an Aktivitäten: von Reitausflügen, Bastelstunden und Stockbrotbacken bis zum Bauernhofquiz. Schulte-Göbel: „Wir hatten dieses Jahr im April ein Seminar zur Frage, was man noch mehr tun kann für die Gäste auf unseren Höfen noch mehr tun kann. Die Gegend rund um die Höfe bietet viele natürliche Materialen, mit denen die Gäste basteln und damit Geschichten über die Ferienhöfe erzählen können. Vielleicht ist das eine schöne Idee, um auch die Kenntnisse unserer Gäste über die Landwirtschaft und Landschaft im Sauerland zu vertiefen.“

Bezüglich der Zukunft von Schmallenberger Kinderland zeigt sich Markus Schulte-Göbel als Realist. „Wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir müssen Antworten finden auf die Frage, wie auch in Zukunft Internetaffine Kinder mit ihren Eltern gerne auf unsere Ferienhöfe kommen. Und einige von unseren Mitgliedern stellen sich die Frage, wie sie ihren Ferienhof an einen Nachfolger übergeben können. Aber andererseits stelle ich fest, dass Schmallenberger Kinderland e.V. in 20 Jahren gewachsen ist, obwohl es in Nordrhein-Westfalen insgesamt weniger Ferienhöfe gibt. Das haben wir aus eigener Kraft geschaffen, durch ständige Qualitätsverbesserungen, durch gemeinschaftliches Marketing und viele Innovationen.“