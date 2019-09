Neuer WO(W)LL- Effekt dank moderner App

WOLL erweitert ab jetzt ihre Realität

Vorspann: Ich sehe Sie gerade vor mir: Sie sitzen auf dem Sofa, in Ihrem Sessel oder am Esstisch. Sie haben es sich gemütlich gemacht. Vor Ihnen steht vielleicht gerade ein Kaffee und Sie blättern nichtsahnend durch die aktuelle Ausgabe des WOLL-Magazins. Stellen Sie sich jetzt mal vor, die Fotos erwachen plötzlich wie durch Zauberhand zum Leben! Da kann einem vor Schreck schon mal der Kaffee-Pott aus der Hand fallen, woll?!

Was klingt wie ein Ausschnitt aus einem Harry-Potter-Film, ist absolut real. Naja fast! Denn wir können ab sofort Ihre Realität erweitern und Ihnen noch mehr Spaß am Lesen geben. AUGMENTED REALITY nennt sich das im Fachjargon. Und alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Smartphone oder Tablet, diese Gebrauchsanweisung und unsere neue App AXAR, die Sie sich ab sofort – und völlig kostenlos – in ihrem App- oder Googla PlayStore herunterladen können.

Was ist Augmented Reality?

Augmented Reality – oder auf Deutsch: erweiterte Realität – ist eine Technologie, die die Realität mit zusätzlichen Informationen anreichert und einen echten Mehrwert bietet. Augmented Reality hat bereits in vielen Bereichen Einzug erhalten. Nun nutzen wir diese Möglichkeit, um Ihnen noch mehr Infotainment zu bieten. Dank unserer neuen App und einer innovativen Bilderkennung, werden aus eindimensionalen Bildern spannende 3D-Simulationen, interaktive Fotogalerien oder mitreißende Videos. So sehen Sie noch mehr W(orte) O(rte) L(and) L(eute).

Und wie funktioniert‘s?

Sind Sie neugierig geworden? – Dann öffnen Sie am besten sofort den App-Store auf Ihrem Smartphone oder Tablet und laden Sie sich die kostenfreie App AXAR herunter. Es kann sofort losgehen! Öffnen Sie die App und halten Sie das Smartphone über die Fotos, die mit einem AXAR-Icon gekennzeichnet sind. Sobald das Smartphone das Motiv erkennt, erwachen die Bilder zum Leben. Sie erhalten von nun an spannende Neuigkeiten aus unserer Region und Hintergrundinformationen zu unseren Artikeln und Werbepartnern. Probieren Sie es einfach mal selbst aus und lassen Sie Ihr Smartphone über das neue Magazin schweben. Es lohnt sich!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!



Text: Anne von Heydebrand

